Pronostici Calciomercato 20 Maggio 2022, vediamo i nomi caldi per la finestra estiva che sta entrando nel vivo. Ancora saluti per la Juventus con Bernardeschi che potrebbe lasciare Torino per Milano, sponda Milan. Derby meneghino anche per Acerbi.

Pronostici Calciomercato 20 Maggio: Bernardeschi saluta la Juve

Le strade di Federico Bernardeschi e della Juventus si separano a fine stagione. La società bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto dell’esterno azzurro in scadenza.

Sono diverse le formazioni interessate al mancino di Carrara. Per gli esperti di Sisal la destinazione più probabile è il Milan di Stefano Pioli, che potrebbe sfruttare la versatilità del giocatore sulla trequarti, in quota @3,50, davanti all’Atalanta offerta @7,50.

Più lontana invece l’Inter, fissata @12, per via di un modulo che si sposa meno con le caratteristiche di Bernardeschi.

Derby di Milano anche per Acerbi

Il campionato non è ancora finito e non è ancora stato assegnato lo scudetto, anche se il Milan è ad un passo. Il derby tra le due milanesi si è già spostato dal campo al mercato. Entrambe, infatti, hanno messo gli occhi su Francesco Acerbi, difensore della Lazio in procinto di lasciare la Capitale.

Secondo i betting analyst di Snai ad essere avanti nel derby di mercato è il Milan, con l’approdo in rossonero che vale @5 volte la posta, mentre la possibilità che Acerbi possa riabbracciare il suo ex tecnico Simone Inzaghi salgono a quota @7,50.

