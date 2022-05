Pronostici Calciomercato 24 Maggio 2022, il nome del momento è quello di Paulo Dybala che dovrebbe lasciare la Juve con l’Inter in pole position, anche se nelle ultime ore sono cresciuti i rumors su un tentativo della Roma, e con parole al miele di Mourinho tanto che le quote per la Joya in giallorosso sono calate.

Pronostici Calciomercato 24 Maggio 2022: Dybala promesso sposo all’Inter?

In questa sessione estiva di calciomercato sono tanti gli svincolati di lusso che, dal prossimo 1 luglio, potranno firmare per altre squadre. Il più ambito è sicuramente Paulo Dybala che lascia la Juventus dopo sette stagioni e 115 reti. L’argentino, secondo gli esperti Sisal, dovrebbe arrivare a San Siro, sponda Inter @1.80. È infatti la formazione nerazzurra la principale candidata per Dybala che ritroverebbe il compagno di Nazionale Lautaro Martinez.

Mourinho, Totti e la Roma corteggiano la Joya

“Sei un giocatore straordinario, mi piacerebbe allenare uno come te”. Parole di Josè Mourinho che farebbe carte false per portare Dybala alla Roma. Lo Special One è consapevole che il trequartista sudamericano formerebbe una coppia incredibile con Tammy Abraham.

Lo stesso Francesco Totti tra il serio e il faceto, ha detto di voler provare a convincere Dybala a varcare il cancello di Trigoria. La Joya giallorossa si gioca @3,50.

Più staccate, al momento, le piste estere che portano in Spagna e in Inghilterra. Non è un mistero che sia l’Atletico Madrid che il Tottenham sarebbero felici di accogliere Dybala nelle loro fila. Simeone e Conte sono due tecnici che potrebbero esaltare le qualità dell’argentino il quale, a sua volta, potrebbe inserirsi alla perfezione nei loro schemi. Atletico Madrid e Tottenham partono alla pari vista la quota di @7,50.