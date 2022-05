Pronostici Calciomercato 25 Maggio 2022, vediamo i nomi caldi di giornata. Dopo la salvezza la Salernitana sogna Edison Cavani al fianco di Ribery mentre le grandi squadre come Real Madrid e Manchester City sono incantate da Leao, protagonista del Milan che ha appena vinto lo scudetto dopo 11 anni.

Pronostici Calciomercato 25 Maggio 2022: Leao fa impazzire il mercato delle big

Rafael Leao ha vissuto stagione da assoluto protagonista, valsa lo scudetto al Milan e a lui il premio di MVP della Serie A, non poteva lasciare insensibili le grandi d’Europa. Sull’attaccante portoghese, secondo i betting analyst di Snai, sono infatti piombate Real Madrid e Manchester City: nonostante la permanenza a Milano valga @1,15 volte la posta, l’interesse dei Blancos, che hanno fallito il colpo Mbappé, potrebbe far riflettere il portoghese con un passaggio di Leao alle Merengues che vale @5,50 volte la posta, mentre sale @7,50 l’opzione Manchester City.

Più staccato @10, proprio il PSG, al completo in avanti dopo il rinnovo di Mbappè, con a seguire Liverpool e Manchester United, offerte rispettivamente @15 e @20. Molto remota invece la possibilità di vederlo in Italia con una maglia diversa da quella rossonera: la Juventus, prima delle italiane in lizza, si gioca infatti @33.

Cavani al fianco di Ribery? Dopo la salvezza la Salernitana ci prova

Dopo aver agganciato una salvezza che, a un certo punto, sembrava irraggiungibile i granata vogliono preparare al meglio la prossima stagione di Serie A. Il presidente Iervolino, che ha toccato con mano l’amore dei tifosi della Salernitana, non vuole fermarsi e con mister Davide Nicola è pronto a vivere una stagione da protagonista. Il numero uno campano vorrebbe regalare al suo popolo, e al suo tecnico, un giocatore di livello assoluto da affiancare a Franck Ribery che a Salerno sta conoscendo una seconda giovinezza. E siccome sognare non costa nulla ecco che il nome di Edison Cavani ha già infiammato la tifoseria granata.

Il Matador non rinnoverà con il Manchester United e tornare in Italia, da dove manca dal 2013, potrebbe essere un modo perfetto per chiudere il cerchio. Edison Cavani ha ancora tanta voglia di essere protagonista e un pubblico bollente come quello dell’Arechi potrebbe riscaldare il cuore del bomber uruguaiano. Certo l’ex attaccante di Palermo e Napoli dovrà fare una scelta di vita, al pari di Ribery che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte per lanciarlo a rete.

Insieme i due grandi del calcio mondiale possono vantare qualcosa come 511 gol e 296 assist in tutte le competizioni. Le parole d’amore di Ribery verso la Salernitana potrebbero convincere Cavani a tornare in Serie A. Gli esperti Sisal ritengono l’approdo del Matador difficile ma non impossibile tanto che vederlo esultare a braccia larghe sotto la curva dell’Arechi pagherebbe @9 volte la posta.

