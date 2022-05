Pronostici Calciomercato 26 Maggio 2022, oggi i nomi caldi che vogliamo citare, con cambiamenti di quote, riguardano due giovani del Sassuolo che interessano le big: Gianluca Scamacca e Davide Frattesi.

Pronostici Calciomercato 26 Maggio 2022: derby di Milano per Scamacca

Terminato il duello in campo che ha portato il Milan alla conquista dello scudetto, la battaglia tra le due formazioni milanesi ora si sposta sul mercato. Il primo giocatore ad animare il derby è il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Secondo gli esperti Sisal per l’attaccante sono leggermente avanti i rossoneri, in quota @2,50, contro il @3 dell’Inter di mister Inzaghi. Più indietro invece il Tottenham del duo Conte-Paratici, fissato @7,50, mentre al momento sembra difficile un trasferimento al Napoli, offerto @20, stessa quota dell’Arsenal.

Ancora più remota la possibilità di un approdo ad altre squadre italiane: un futuro tra Roma e Juventus si gioca a @25, vale @33 un passaggio alla Fiorentina, mentre Lazio e Atalanta vengono proposte addirittura @100.

Anche Davide Frattesi nel mirino delle big

Davide Frattesi, nell’anno del suo esordio in Serie A, si è imposto come uno dei giovani più interessanti dell’intero panorama nazionale. Le sue capacità d’inserimento, infatti, hanno suscitato l’interesse di diverse big italiane, soprattutto quello dell’Inter di Simone Inzaghi, a caccia di rinforzi in mezzo al campo.

Secondo gli esperti di Snai il passaggio del centrocampista del Sassuolo in nerazzurro durante il calciomercato estivo si gioca @2,50, in netto vantaggio su un trio formato da Juventus, Roma e Napoli, tutte offerte @7,50.

Più attardati i campioni d’Italia del Milan @15, mentre sale @25 un possibile approdo tra Atalanta e Fiorentina con la Lazio di mister Sarri, fissata @50, come ultima opzione, per il ragazzo cresciuto proprio nel settore giovanile biancoceleste.

