Pronostici Calciomercato 31 Maggio, il Napoli pensa al dopo Insigne e il nome caldo è quello di Federico Bernardeschi in uscita dalla Juventus anche se i partenopei dovranno guardarsi dalla Lazio a sua volta interessata.

Pronostici Calciomercato 31 Maggio: il Napoli su Bernardeschi

Uno dei nomi più caldi della sessione estiva del calciomercato è sicuramente Federico Bernardeschi, svincolato di lusso che, dopo cinque anni, ha salutato la Juventus. Le big della Serie A si stanno già muovendo e, al momento, il Napoli sembra in pole position per assicurarsi il mancino di Carrara.

Berna, secondo una nota degli esperti Sisal, ha ottime possibilità di vestire la maglia azzurra, opzione @2,50, dove andrebbe a sostituire lo storico capitano Lorenzo Insigne, volato in Canada. Adottando un gioco molto offensivo, e che si sviluppa molto sulle fasce, Spalletti potrebbe essere il tecnico ideale per esaltare le doti del fantasista toscano.

Anche la Lazio interessata a Bernardeschi

Federico Bernardeschi potrebbe far comodo anche al Milan, il fantasista che si veste di rossonero è ipotesi offerta @3,25. Non è da scartare un ritorno alla Fiorentina sebbene lo strappo con la tifoseria non sia ancora sanato del tutto. Una seconda avventura in maglia viola pagherebbe @6 volte la posta.

C’è poi chi ha già allenato l’azzurro e sarebbe felice di accoglierlo a braccia aperte. Maurizio Sarri, che ha lavorato con il fantasista ai tempi della Juventus, e la Lazio potrebbero diventare l’approdo perfetto per Bernardeschi che andrebbe a formare un tridente tutto italiano con Immobile e Zaccagni. Federico Bernardeschi in biancoceleste si gioca @7,50.

