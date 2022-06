Pronostici Calciomercato 1 Giugno 2022, la RedBird è la nuova proprietaria del Milan campione d’Italia, una notizia nell’aria da tempo ma ora ufficiale, ed escono già i primi nomi per rinforzare la rosa dei rossoneri.

Pronostici Calciomercato 1 Giugno 2022: RedBird nuova proprietaria del Milan

RedBird Capital Partners ed Elliott Advisors UK Limited hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di RedBird dell’Associazione Calcio Milan, neo Campione della Serie A. Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell’estate, con il closing previsto entro settembre 2022. L’accordo, che valuta il Club €1,2 miliardi, prevede che Elliott mantenga una partecipazione finanziaria di minoranza nel Club.

Questo il comunicato ufficiale di Gerry Cardinale: “Siamo onorati di essere parte dell’illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale.

Tengo a ringraziare Gordon Singer e l’intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai vertici della Serie A. La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo dello sport hanno dimostrato che le società calcistiche possono avere successo in campo, mantenendo allo stesso tempo un profilo finanziario sostenibile. Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e i milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire”.

I nomi calci per il mercato estivo del Milan

La zona del campo a cui sono rivolte le maggiori attenzioni della dirigenza è senza dubbio la trequarti tanto che nelle ultime ore, sembra sempre più di attualità il nome di Nicolò Zaniolo. Secondo gli esperti Olybet l’approdo del mancino giallorosso alla corte di Pioli nella sessione estiva è offerto in quota @4, davanti al compagno di nazionale Federico Bernardeschi, proposto @5, libero di scegliere autonomamente il proprio club visto il contratto in scadenza con la Juventus.

Più attardato invece l’altro mancino azzurro Domenico Berardi @7, da diversi anni sui radar rossoneri mentre è fissato @9 l’arrivo a Milano del campione d’Europa con il Real Madrid Marco Asensio, un altro giocatore che abbina qualità tecniche e capacità realizzative, come Paulo Dybala, più staccato @11, per un Milan che dopo aver riconquistato il titolo in Italia dopo undici anni vuole tornare a recitare il ruolo di protagonista anche in campo europeo.

Ecco la lavagna EUROBET sui nomi del Milan.

