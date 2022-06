Pronostici Calciomercato 3 Giugno 2022, vediamo i nomi caldi del venerdì per quanto riguarda la sessione estiva del calciomercato che sta entrando nel vivo. Oggi parliamo di Juventus e Roma.

Pronostici Calciomercato 3 Giugno 2022: la Juve vuole Milinkovic e Muriel

Il via alle danze è fissato tra un mese, quando inizierà ufficialmente la sessione estiva del calciomercato, ma Sergej Milinkovic Savic e Luis Muriel gravitano già in orbita Juventus nelle quote dei bookmaker. L’attenzione degli analisti è puntata particolarmente sul centrocampista della Lazio, che secondo le indiscrezioni preferirebbe i bianconeri a Manchester United e Paris Saint Germain. La partenza dai biancocelesti, con la Juve in agguato, sembra in ogni caso vicina, visto @1,72 offerto su Planetwin365.

Nel mirino, in questo caso a un’offerta più alta, rimane anche l’attaccante colombiano dell’Atalanta, la cui partenza da Bergamo si gioca @3,25. Per due nomi caldi in entrata, arriva invece una conferma per De Ligt, uno dei leader bianconeri del futuro secondo Massimiliano Allegri. Un punto di vista condiviso anche in quota, con i bookie che blindano l’olandese alla Juve a quota @1,13.

Roma, per Mourinho ci sono Isco e Guendes in agenda

Josè Mourinho ha già messo alle spalle la vittoria in Conference League. Lo Special One, dopo aver portato a casa il primo trofeo europeo della storia del club, vuole proseguire vincendo anche nella sua seconda stagione capitolina e per raggiungere l’obiettivo sarà fondamentale un mercato che dovrà portare inevitabilmente dei rinforzi. L’idea delle ultime ore in casa Roma è il trequartista ex Real Madrid Isco. Il giocatore spagnolo lascerà i Blancos dopo nove stagioni e potrebbe optare per la scelta di un nuovo campionato, con l’approdo in Serie A ai giallorossi offerto, dagli esperti Sisal, @3,50 entro il prossimo 31 agosto.

Non c’è solo Isco nella mente del tecnico portoghese che punta in maniera convinta anche sul connazionale Goncalo Guedes. Il giocatore del Valencia, reduce da un’ottima stagione in Liga, è un pallino di Mou che vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento nella sessione estiva in quota @2,50, ma il favorito per vestire la maglia giallorossa nella sessione estiva è Ola Solbakken. Il giocatore del Bodo Glimt in scadenza ha destato un’ottima impressione allo staff tecnico giallorosso nelle quattro sfide stagionali di Conference League contro i norvegesi e un suo approdo alla Roma si gioca @2,25.

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!