Calciomercato 2022 Monza. Brianzoli scatenati almeno stando ai rumors, tanto che i bookmakers offrono un ampio ventaglio di possibilità di arrivi importanti nella squadra di Berlusconi e Galliani.

Il ritorno di Balotelli al Monza è possibile?

Mario Balotelli, visto già a Monza nella stagione 2020-21, arriva da un campionato dove ha convinto in Turchia, in cui ha chiuso al secondo posto della classifica marcatori con 18 reti, e ora si potrebbe rivedere in Brianza.

Un ritorno in Italia di SuperMario, ancora sotto la guida di Galliani, suo dirigente anche ai tempi del Milan, è probabile con i betting analyst di Sisal che quotano questa opzione @2,25.

Calciomercato 2022 Monza: brianzoli su Gnonto

Il giocatore del momento in Italia è sicuramente Wilfried Gnonto. L’esordio convincente in nazionale hanno portato alla ribalta l’esterno d’attacco dello Zurigo, ora inseguito da diversi club italiani e non solo. Per i betting analyst Snai è anche in questo caso il Monza favorita per l’acquisto del classe 2003, in quota @2,75, davanti all’Ajax @6 che di solito ci vede lungo sui giovani di talento.

Come i lancieri, anche il Sassuolo è sempre attento a questo aspetto, con i neroverdi proposti @9 in lavagna come i tedeschi del Friburgo. Più attardate invece le big italiane, tra cui l’Inter, club nel quale militava Gnonto ai tempi della Primavera (una storia già vista per i nerazzurri) tutte fissate @25 volte la posta.

Calciomercato 2022 Monza: gli altri nomi sul taccuino di Galliani

Ma non c’è solo il baby azzurro nel mirino della formazione brianzola. Per rafforzare il reparto offensivo Antonio Candreva della Sampdoria @1,85, ed Adam Ounas @2.25, esterno algerino del Napoli sono arrivi possibili per rinforzare la rosa di Stroppa, e lo vediamo anche dalle quote basse.

Non solo attacco. Per la difesa l’obiettivo è Alessio Romagnoli: il capitano del Milan, offerto @2,75, è in scadenza con il club rossonero e non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro così come Stefano Sensi, fuori dal progetto Inter, e visto al Monza nella prossima stagione @3.

Chiudiamo con un ultima suggestione ma a quota più alta, e ovviamente più difficile. Non è un mistero che sia Galliani che Berlusconi sono dei grandissimi estimatori di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha ancora due anni di contratto con l’Atalanta ma in caso di offerta importante da parte del Monza, la Dea potrebbe anche trattare per Zapata che al centro dell’attacco di Stroppa per la prossima stagione pagherebbe @12 volte la posta.

