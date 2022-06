Pronostici Calciomercato Inter-Lukaku, il ritorno dell’attaccante belga che ha fatto le fortune dei nerazzurri nel recente passato, è ora un ipotesi più viva che mai e lo vediamo anche dalla quota crollata @1.60.

Pronostici Calciomercato Inter-Lukaku: crolla @1.60 la quota sul ritorno del belga a Milano

Da settimane, ormai mesi, leggiamo e sentiamo di quanto Romelu Lukaku sia scontento a Londra e rimpianga i tempi di Milano, la Milano nerazzurra. Big Rom era tornato lo scorso anno al Chelsea per una cifra pari a 115 milioni, ma non ha mai legato con Tuchel e con l’ambiente dei Blues e sta facendo di tutto per tornare all’Inter, anche se l’operazione rimane difficile.

Non secondo i bookmakers. Gli esperti Sisal, infatti, ritengono molto probabile un Lukaku-bis in maglia Inter come si nota dalla quota crollata @1,60. Non dimentichiamo che i recenti fatti della guerra in Ucraina e le sanzioni agli oligarchi russi abbiano cambiato le carte in tavola anche per il Chelsea che ha una nuova proprietà e dovrà decidere come muoversi sul mercato. Una permanenza a Stamford Bridge, indipendentemente dalla conferma o meno di Tuchel sulla panchina del Chelsea, si gioca @2,00.

Pronostici Calciomercato Inter-Lukaku: le altre squadre interessate

Ovviamente un giocatore del calibro di Lukaku fa gola a moltissimi top club europei. L’Inter rimane nettamente favorita, ma su tutti attenzione al Bayern Monaco che deve sostituire, dopo sette anni e 344 reti, Robert Lewandowski. Lukaku, di cinque anni più giovane del bomber polacco, ha tutte le caratteristiche per diventare il centravanti ideale dei campioni di Germania, ipotesi offerta @9,00.

C’è poi il richiamo del vecchio maestro Antonio Conte che ha portato il Tottenham in Champions League e sarebbe felicissimo di affidarsi a Lukaku nella massima competizione europea. Anche gli Spurs, come i bavaresi, non conoscono ancora il destino futuro della loro stella principale, Harry Kane. Lukaku al Tottenham è ipotesi che pagherebbe @20 volte la posta.

Tutti i nomi per il mercato dell’Inter

La lavagna di EUROBET sui giocatori che potrebbero arrivare all’Inter. Non c’è Lukaku in questo caso…

