Pronostici Calciomercato Koulibaly-Napoli. Il difensore senegalese e la squadra di De Laurentiis sono sempre più lontani. Rumors e quote lo danno lontano dal Vesuvio. Intanto si parla anche del mercato della Roma che segno Cristiano Ronaldo per un tandem portoghese con Mourinho, anche se il nome concreto è quello di Mertens.

Pronostici Calciomercato Koulibaly-Napoli: il difensore sempre più lontano dal Vesuvio

Dopo l’addio certo di Lorenzo Insigne, il Napoli rischia di perdere anche il un altro dei leader storici come Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, il cui contratto scadrà nel 2023, sembra intenzionato a lasciare il club campano e provare una nuova sfida, con Barcellona e Juventus pronte a mettere a segno il grande colpo.

Per gli esperti Sisal è avanti il club catalano, alla ricerca di un centrale di livello internazionale da affiancare a Piquè, con l’approdo in blaugrana fissato a quota @3,50.

Più indietro, invece, la Juventus con Allegri che ha già espresso il proprio gradimento per il centrale e l’arrivo a Torino, sponda bianconera, che vale @6 volte la posta e che sarebbe il sostituto perfetto di Giorgio Chiellini.

Anche Mertens in partenza da Napoli verso la Roma che sogna Cristiano Ronaldo

La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Jose Mourinho. Dopo aver messo a segno il colpo Abraham la scorsa stagione, lo Special One vuole per l’attacco giallorosso un campione d’esperienza e per i bookie il grande sogno prende il nome di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe ritornare in Italia dopo l’addio alla Juventus e ritrovare in panchina il connazionale avuto ai tempi del Real Madrid. Tuttavia per gli esperti Sisal la pista che porta a CR7 non è facile e viene offerta @16, quota però in netta discesa rispetto al 66 di qualche settimana fa.

Sembra più concreta, invece, la pista che porta nella Capitale Dries Mertens. L’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli, con il passare dei giorni vede sempre più lontano un possibile rinnovo, con la Roma come possibile nuova destinazione proposta @4,50. Più fredda invece la pista Mauro Icardi, in cerca di una nuova sfida dopo una stagione difficile con il PSG, visto a Roma entro il prossimo 31 agosto @9 volte la posta.

