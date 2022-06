Pronostici Calciomercato 17 giugno 2022, i nomi caldi del giorno sono quelli di Kostic verso la Juve (che punta anche a Dkezo in uscita dall’Inter), la permanenza di Osimhen a Napoli e anche la Lazio che dopo la conferma di Sarri in panchina ora pensa a rinforzare La Rosa con Romagnoli in difesa (e alla ricerca di un portiere).

Pronostici Calciomercato 17 giugno 2022: Juve a caccia di attaccanti ed esterni

La Juventus, in attesa del rientro dall’infortunio di Federico Chiesa, sta valutando altri esterni offensivi fondamentali per il passaggio al 4-3-3. Secondo gli esperti Sisal il favorito per vestire la maglia bianconera è il mancino dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic, offerto @1,85 davanti all’azzurro Domenico Berardi, in quota @2,50. Più difficile invece arrivare ad Angel Di Maria, giocatore senza contratto visto il mancato rinnovo con il PSG, ma non così convinto di sposare la causa della Vecchia Signora: un suo approdo a Torino nel calciomercato estivo si gioca @2,75. Molto remota invece la pista che porta a Mohamed Salah: il ritorno in Serie A dell’egiziano del Liverpool, alle prese con il rinnovo di un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, vale @16 volte la posta.

Edin Dzeko in uscita dall’Inter, anche qui attenzione alla Juve

Si incrociano ancora i destini dei bianconeri con i grandi rivali dell’Inter. L’arrivo ormai certo di Paulo Dybala e la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea non hanno fatto felice Edin Dzeko. Il centravanti nerazzurro, dopo una prima stagione all’Inter da 17 gol, sembra essere sceso nelle gerarchie di Simone Inzaghi e la sua permanenza all’Inter non è più così sicura. Una notizia che sembra aver attirato le attenzioni della Juventus, da diversi anni sulle tracce del bosniaco. Per gli esperti Sisal un approdo a Torino entro il 31 agosto si gioca @5, stessa quota del Real Madrid, alla ricerca di un centravanti di manovra, che sappia svolgere con qualità il ruolo di vice-Benzema. Più indietro le altre italiane con Milan, Napoli e un romantico ritorno alla Roma offerti @16, mentre una nuova esperienza in Premier League, precisamente al Tottenham di Antonio Conte, sempre molto attento al mercato italiano, vale @20 volte la posta.

Pronostici Calciomercato 17 giugno 2022: Victor Osimhen rimane a Napoli?

Le dichiarazioni dal ritiro della Nigeria hanno gettato un’ombra sul futuro al Napoli di Victor Osimhen, legato al Napoli fino al 2025 e seguito con attenzione da club di Liga e Premier. Un «tutto può succedere» che lascia nell’incertezza i tifosi ma che non fa cambiare idea ai bookmaker, per i quali l’attaccante è ancora saldamente azzurro.

La possibilità che Osi lasci la squadra entro la fine di agosto è infatti @4,10 su Planetwin365, quota sostanziosa considerato che la sua permanenza vale appena @1,18. Sirene bianconere invece per Fabian Ruiz, finito nel mirino della Juventus a caccia di rinforzi per il centrocampo: in questo caso l’addio al Napoli è dato @1,83, mentre il no ad Allegri vale @1,74.

La Lazio rinnova con Sarri in panchina e cerca rinforzi sul mercato

Il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio continua. Messo nero su bianco il rinnovo di contratto fino al 2025, il tecnico toscano attende ora i rinforzi per migliorare il quinto posto ottenuto la scorsa stagione. Per la difesa l’obiettivo numero è Alessio Romagnoli. L’ex capitano del Milan non rinnoverà il contratto in scadenza con i rossoneri e sembra il primo nome sulla lista biancoceleste. Un suo approdo nella capitale nella sessione estiva di calciomercato si gioca @1,70 per gli esperti Sisal.

Un altro difensore che potrebbe arrivare alla corte di Sarri entro il 31 agosto è il giovane Nicolò Casale del Verona, dato in biancoceleste @1,60 mentre vale @7 volte la posta l’acquisto di Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli.

Un altro ruolo delicato per la nuova Lazio è sicuramente quello del portiere. Visto l’addio di Thomas Strakosha, la dirigenza laziale sta cercando un nuovo titolare, possibilmente giovane e italiano. Per questo, nonostante l’infortunio alla spalla che lo terrà fuori per qualche mese, il favorito numero uno è Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta, @1,85. Più indietro invece Guglielmo Vicario dell’Empoli, offerto @3,50 e il suo ex compagno di squadra a Cagliari Alessio Cragno proposto @4.

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!