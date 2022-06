Pronostici Calciomercato 21 giugno 2022, tanti nomi caldi e cambi di quota per questo martedì. Il nome più importante è quello di Cristiano Ronaldo. L’arrivo di CR7 a Roma sembra ancora una favola, ma la quota continua a calare. Le frizioni tra Koulibaly e il Napoli spingono il difensore lontano dal Vesuvio, e proprio l’Inter è al lavoro per il migliorare il reparto difensivo con tanti nomi in lista.

Pronostici Calciomercato 21 giugno 2022: cala ancora la quota di Ronaldo in giallorosso

Cristiano Ronaldo alla Roma non è utopia, almeno stando alle quote proposte dai bookmaker. Il portoghese, a un anno dal suo addio alla Juventus e all’Italia, potrebbe lasciare il Manchester United per scegliere una nuova destinazione. Tra queste, la più probabile sembra la Roma: la quota dell’approdo di CR7 in giallorosso era già scesa da 16 a 9 nelle scorse settimane, mentre a oggi per i betting analyst di Sisal, l’ingaggio dell’ex bianconero paga @6 volte la posta.

L’opzione favorita rimane però quella di rimanere allo United, offerta @1,20, mentre PSG, Real Madrid e Sporting Lisbona sono viste @12. Ma Cristiano Ronaldo non è il solo giocatore di Premier che potrebbe sbarcare a Roma: nel Tottenham è caldo il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, il cui arrivo alla corte di Jose Mourinho si gioca @4, mentre il francese Ngolo Kante del Chelsea, è visto @5.

Pronostici Calciomercato 21 giugno 2022: Juve e Milan alla porta se Koulibaly lascerà Napoli

Il rapporto sempre più problematico tra il Napoli e Kalidou Koulibaly ha fatto drizzare le antenne a diversi club interessati all’acquisto del forte centrale senegalese. Tra questi ci sono senza dubbio la Juventus, a caccia di un leader difensivo dopo l’addio di capitan Chiellini, e il Milan, che visto il complicarsi della trattativa Botman e l’addio di Romagnoli, deve rinforzare il pacchetto arretrato.

Secondo gli esperti Sisal, nonostante la rivalità tra Napoli e Juve, sono nettamente avanti i bianconeri, offerti in quota @4 rispetto al @12 dei rossoneri, per una di quelle trattative che infiammerà il calciomercato, con i tifosi partenopei spettatori interessati, speranzosi di non perdere un altro leader storico dopo gli addi di Insigne e Mertens.

Non solo attacco, l’Inter lavora per migliorare la difesa

Se in attacco si lavora per il ritorno di Romelu Lukaku e l’arrivo di Paulo Dybala a formare un tridente delle meraviglie con Lautaro Martinez, Simone Inzaghi non dimentica la difesa dove, inevitabilmente, andranno apportate delle modifiche perché, probabilmente, uno dei leader nerazzurri prenderà altre strade. Secondo gli esperti Sisal, infatti, Milan Skriniar potrebbe lasciare San Siro in direzione Parigi: il PSG è pronto a fare del centrale slovacco il nuovo perno della sua retroguardia tanto che il suo passaggio si gioca @1,50.

L’Inter però non vuole farsi trovare impreparata e così Marotta e Ausilio hanno girato lo sguardo in direzione Torino e più precisamente verso Gleison Bremer. Il brasiliano, miglior difensore dell’ultima stagione in Serie A, è pronto per il grande salto: inoltre non avrebbe neanche troppi problemi di adattamento visto che sia Juric che Inzaghi giocano con la difesa a 3. Bremer che si veste di nerazzurro è offerto @1,40.

Acerbi e Theate altri nomi per la difesa dei nerazzurri

Gli arrivi in casa Inter però potrebbero non fermarsi qui visto che neanche Stefan De Vrij è così certo di restare alla Pinetina visto che la sua partenza è data a 2,40. Se dovesse salutare anche l’olandese Inzaghi avrebbe bisogno di altri rinforzi e potrebbe affidarsi a una vecchia conoscenza come Francesco Acerbi. L’attuale numero 33 della Lazio tornerebbe di corsa agli ordini del suo vecchio allenatore che, dal canto suo, avrebbe in rosa uno dei suoi giocatori più fidati: il passaggio di Acerbi all’Inter è in quota @3,50.

Chiudiamo con Arthur Theate che è stata una delle note più positive della stagione del Bologna che, probabilmente, riscatterà il difensore belga arrivato in prestito dall’Ostenda. Theate, nella retroguardia interista, potrebbe giocare sia da centrale che a sinistra alternandosi in quella posizione proprio con Bastoni. Arrivare a Theate potrebbe essere più complicato ma Marotta e Ausilio sono avvezzi a colpi a sorpresa: il belga che sbarca alla corte di Inzaghi pagherebbe @6 volte la posta.

