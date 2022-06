Scommesse Calciomercato 22 Giugno, il ritorno di Romelo Lukaku all’Inter è realtà. Al Chelsea andranno 8 milioni più bonus. Il ritorno dell’attaccante belga smuove anche le quote antepost per lo scudetto 2022-23 di Serie A dove l’Inter torna ad agganciare la Juve come favorita.

Scommesse Calciomercato 22 Giugno: Lukaku torna all’Inter un anno dopo

A distanza di un solo anno dall’addio ai nerazzurri Romelu Lukaku torna all’Inter. Secondo Sky l’accordo sarebbe già stato raggiunto e il contratto firmato, fino a giugno 2023. Il ritorno del belga in nerazzurro dovrebbe chiudersi sulla base del prestito oneroso da 8 milioni più 4 di bonus legati alle vittorie di squadra.

Oggi è stato anche e soprattutto il giorno del rinnovo di Simone Inzaghi, che ha firmato – con il presidente Zhang presente al suo fianco – per altri due anni con l’Inter. E su Twitter è spuntato subito un like molto particolare sotto l’annuncio social, quello di Lukaku appunto.

Secondo il Corriere dello Sport, a Londra il belga guadagnava 29 milioni di euro lordi, al netto 12 più 3 di bonus. All’Inter invece lo stipendio sarà di 9 milioni netti che al lordo, grazie al Decreto Crescita, saranno circa 12. Il Chelsea da parte sua terrà a bilancio l’ammortamento annuale da circa 24 milioni, ma risparmierà appunto sull’ingaggio e comunque incasserà subito circa 10 milioni dai nerazzurri per il prestito annuale.

3

Effetto Lukaku, Inter nuovamente favorita per lo scudetto 2022-23

L’effetto Lukaku si sente anche nelle quote antepost. Sulla lavagna di SNAI ritroviamo l’Inter che aggancia la Juventus come favorita per la vittoria dello scudetto di Serie A 2022-23.

Aspettiamo anche le quote sul capocannoniere dove si riaccenderà la sfida con Ciro Immobile, ma c’è anche Dusan Vlahovic che proverà a dire la sua dopo il passaggio dello scorso anno dalla Fiorentina alla Juve. Non ci resta che attendere qualche quota antepost in più, intanto queste sono le principali sullo scudetto.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.