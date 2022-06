Scommesse Calciomercato 23 Giugno 2022, tanti nomi caldi oggi. Iniziamo dalla Juventus molto attiva su Di Maria e anche su Costi, ma i bianconeri potrebbero andare anche su Domenica Berardi in uscita dal Sassuolo. Il futuro di Oshimen spaventa Napoli mentre Milinkovic Savic potrebbe rimanere ancora alla Lazio.

Scommesse Calciomercato 23 Giugno 2022: Juventus molto vicina a Kostic e Di Maria

Una trattativa lunga, che sta tenendo col fiato sospeso milioni di tifosi bianconeri, ma Angel Di Maria sembra sempre più vicino a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. Anche secondo gli esperti Sisal che vedono l’approdo del fuoriclasse argentino a Torino, entro il prossimo 31 agosto, in quota @1,50. Il “Fideo” non dovrebbe essere l’unico rinforzo nel reparto esterni per la Juventus che punta ad un altro laterale, il serbo dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic, offerto @1,85.

Non solo arrivi dall’estero, ma la dirigenza juventina ha gli occhi puntati anche sul made in Italy, in particolar modo su due azzurri del Sassuolo. In primis Domenico Berardi, altro esterno mancino, fissato @2,50 mentre sale @3,50 Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000, importante in uno scacchiere tattico mutevole come quello di Allegri per la sua duttilità.

Scommesse Calciomercato 23 Giugno 2022: Berardi via da Sassuolo?

Approfondiamo proprio il discorso su Domenico Berardi che per la prima volta in carriera inizia a guardarsi intorno e a pensare un futuro lontano dal Sassuolo. L’attaccante neroverde, nonostante un contratto fino al 2024, sa che questa potrebbe essere l’estate buona per il grande salto nonostante lui a Modena si trovi molto bene. Gli esperti Sisal, basandosi anche sul legame di Berardi con gli emiliani, vedono il Sassuolo sempre avanti a tutte come dimostra la quota di @2,75. Ma la Juventus, a caccia di un giocatore in quella posizione di campo, si è fatta prepotentemente sotto come abbiamo visto prima.

Non solo la Juventus però sta monitorando il destino dell’attaccante azzurro. La Roma, ancora ignara del futuro di Nicolò Zaniolo, ha sempre guardato con interesse in casa Sassuolo e potrebbe pensare di chiudere un affare multiplo con gli emiliani visto il grande interesse per Davide Frattesi. Dovessero arrivare entrambi la colonia azzurra a Trigoria aumenterebbe in maniera vertiginosa e Mourihno si troverebbe a disposizione un giocatore come Berardi che stima tantissimo. L’approdo alla corte dello Special One si gioca @6,00.

Stessa quota per il Milan che, sull’out di destra, è in cerca di un titolare. I Campioni d’Italia, ai quali Berardi ha segnato ben 10 reti, avrebbero così due velocisti sulle fasce come Leao e l’attaccante dell’Italia. Pioli aspetta fiducioso e guarda con interesse agli sviluppi della vicenda. Più staccate tutte le altre pretendenti con il Napoli, dato @7,50, che potrebbe affidargli il ruolo di leader dell’attacco lasciato vacante da Lorenzo Insigne mentre l’Inter, che sembrava in vantaggio rispetto alle altre, si è defilata avendo virato su Lukaku e Dybala. Ma non sono esclusi ritorni di fiamma tanto che Berardi nuovo terminale offensivo di Inzaghi pagherebbe @16 volte la posta.

Scommesse Calciomercato 23 Giugno 2022: Oshimen verso la Premier League?

Già nei mesi scorsi si era parlato di un interessamento dagli altri campionati per Victor Osimhen, soprattutto da parte di un Manchester United disposto a spendere grosse cifre per portarsi a casa i giocatori più desiderati. L’attaccante del Napoli non è mai stato ufficialmente in vendita, ma determinate offerte potrebbero far cambiare idea a Aurelio De Laurentiis, per il quale Osimhen rappresenterebbe un’ottima possibilità di incassare una cospicua somma.

Tra le pretendenti all’ex Lille ci sono proprio i Red Devils in pole secondo i betting analyst di Snai, che vedono @3,75 il passaggio di Osimhen a Old Trafford. Segue l’Arsenal proposto @5, mentre il passaggio del centravanti nigeriano al Bayern Monaco vale @7,50 la posta, con Tottenham e PSG @10. In Italia la squadra maggiormente indiziata all’acquisto del giocatore è il Milan, visto @25. In pole, però, c’è ancora la permanenza al Napoli, fissata @1,15.

Milinkovic Savic potrebbe rimanere alla Lazio

Il suo agente attende la chiamata del Manchester United, la Lazio si muove per cercare un sostituto. In quota, però, aumentano le possibilità di vedere Sergej Milinkovic Savic in biancoceleste anche nella prossima stagione.

Rispetto a inizio mese, quando i bookmaker davano favorita la partenza, la situazione si è ribaltata: l’addio del centrocampista era @1,74 con Red Devils e Juventus in prima linea per l’affare, mentre ora si gioca @2,02 su Planetwin365. Senza un passo avanti concreto delle big, almeno fino a ora, la conferma alla Lazio è ora l’opzione preferita dagli analisti, che la offrono @1,36.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.