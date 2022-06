Scommesse Calciomercato 24 Giugno 2022, non si ferma la trattativa per Dybala che rimane un obiettivo dell’Inter mentre la Juventus si avvicina a Zaniolo. Tanti nomi sia in entrata che in uscita per il mercato del Napoli che pensa a Pjanic.

Scommesse Calciomercato 24 Giugno 2022: Dybala rimane un obiettivo dell’Inter

Il momentaneo stop alle trattative con l’agente Antun, a causa della definizione dell’affare Lukaku, ha rallentato la trattativa tra Inter e Paulo Dybala. Sembrava questione di giorni per vedere la “Joya” in nerazzurro, ma nonostante una situazione più complicata della scorsa settimana, secondo i betting analyst di Sisal sono ancora alte le possibilità di vedere l’ex numero 10 della Juventus a Milano la prossima stagione. Si gioca infatti @1,60 un approdo dell’argentino all’Inter entro il prossimo 31 agosto, con Roma e Milan prime inseguitrici.

L’opzione rossonera è fissata @4,50, con Pioli, sempre alla ricerca di qualità e gol sulla trequarti, che vedrebbe di buon occhio un innesto del genere, mentre sale @6 la squadra di Josè Mourinho, uno dei maggiori sponsor di Dybala. Più attardate invece l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, fissato @7,50 e il Tottenham, in quota @9, con Fabio Paratici, da sempre estimatore del ragazzo, che potrebbe regalare l’ennesimo acquisto di qualità a mister Conte per riportare agli Spurs un titolo che manca dal 2008.

Scommesse Calciomercato 24 Giugno 2022: Zaniolo tra Roma, Juve e Milan

Il futuro di Nicolò Zaniolo ogni settimana che passa è sempre più un rebus. Il talento azzurro ancora non ha rinnovato il contratto con la Roma e una sua permanenza in giallorosso ora non è più così sicura. Una notizia accolta con entusiasmo dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che vorrebbe portare in bianconero il match winner dell’ultima Conference League. Secondo gli esperti è proprio la Juve la favorita per l’acquisto del calciatore, @2,50, quota in discesa rispetto al 3,85 di dieci giorni fa.

Rivale numero uno della Vecchia Signora è il Milan di Stefano Pioli, sempre molto attento a rinforzare la rosa con giovani di qualità: l’approdo in rossonero di Zaniolo è fissato @3 volte la posta. Molto attardate invece le altre inseguitrici, con le formazioni di Premier League come possibili guastafeste. Si gioca infatti @13 l’opzione dell’immancabile Tottenham, mentre sale addirittura @30 il Newcastle.

Napoli, la situazione in entrata ed in uscita. Tanti nomi per Spalletti

Il Napoli si butta sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, a un mese dalla fine del campionato. A centrocampo sono diversi i nomi caldi per gli azzurri: secondo i betting analyst di Snai, in pole c’è Antonin Barak del Verona, reduce dalla sua miglior stagione, il cui arrivo in Campania si gioca @3. Segue Lucas Torreira, nell’ultimo campionato alla Fiorentina ma di proprietà dell’Arsenal, in quota @4. Torna di moda anche il nome di Nahitan Nandez, il cui acquisto da parte degli azzurri paga @5 volte la posta. Attenzione però anche a Mario Pasalic dell’Atalanta, che può ricoprire vari ruoli, offerto @7,50, così come Miralem Pjanic: l’ex Juventus tornerà al Barcellona dopo il prestito al Besiktas, ma la sua partenza è quasi certa. Anche per lui l’acquisto vale @7,50.

In uscita c’è ancora incertezza sul futuro di Dries Mertens. Il belga potrebbe andare incontro alla proposta del club, rivedendo la richiesta economica di un mese fa, ma le voci di mercato non risolvono il rebus nelle previsioni dei betting analyst. Al momento lo scenario favorito (se pur di poco) punta sulla partenza dell’attaccante, offerta @1,75 su Planetwin365. Ancora con qualche giorno davanti prima della scadenza del contratto, rimane in piedi anche la possibilità della conferma, in questo caso @1,82. Si fa invece più lontano il sì di Fabian Ruiz, il cui addio scende ancora dall’1,70 di due giorni fa @1,60. Più alta invece l’offerta per la partenza di Koulibaly, finito nel mirino della Juventus: il trasferimento del difensore al momento vale @2,10.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.