Scommesse Calciomercato 28 Giugno 2022: Juventus scatenata tra Di Maria, Pogba, Zaniolo e Kostic

Per cancellare gli ultimi due quarti posti ottenuti in Serie A e rientrare tra le top 8 d’Europa, Massimiliano Allegri sta chiedendo alla dirigenza della Juventus uno sforzo sul mercato. Tra i possibili arrivi estivi prende sempre più quota il nome di Nicolò Zaniolo. Una trattativa che potrebbe andare a buon fine, secondo gli esperti che vedono più vicino il matrimonio tra il giallorosso e la Vecchia Signora, offerto @1,85, quota in calo rispetto al 2,50 della scorsa settimana.

La rivale numero uno della Juve è quel Milan campione d’Italia guidato da Stefano Pioli, ormai da tempo alla ricerca di un trequartista giovane e di qualità: l’approdo in rossonero di Zaniolo nella sessione estiva del calciomercato si gioca @3,50. Più lontano il Tottenham di Antonio Conte, fissato @8, che negli ultimi giorni ha chiesto informazioni sul calciatore nella speranza di ripetere un’operazione stile Dejan Kulusevski, mentre sale addirittura @40 un ritorno all’Inter, società che lasciò libero di andare via il mancino classe 1999 nella trattativa per portare in nerazzurro Radja Naingollan.

Cristiano Ronaldo alla Roma? Cala ancora la quota di CR7 nella Capitale

Di giorno in giorno quella che sembrava la classica voce di fantamercato sta diventando sempre più reale. La Roma di Josè Mourinho fa sul serio per Cristiano Ronaldo, con il tecnico lusitano che potrebbe riabbracciare il connazionale allenato durante gli anni a Madrid. Una buona riuscita della trattativa che è sempre più probabile per i betting analyst di Snai, che offrono @3,50 il passaggio in giallorosso di CR7 (Sisal la pensa diversamente e offre una quota più alta @5 per questo affare).

In caso di addio al Manchester United ci sarebbe quindi la Roma in pole position, ma non mancherebbero altre alternative, ad iniziare dal Chelsea @6 per passare al Bayern Monaco @7,50. Sale @9 il rientro in patria allo Sporting Lisbona, la squadra da cui è partito tutto e che ha lanciato CR7, mentre vale @15 un altro ritorno, questa volta alla Juventus. Sarebbe un ritorno anche quello al Real Madrid: opzione che rimane difficile @16.

