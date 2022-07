Scommesse Calciomercato 1 Luglio 2022, facciamo il punto sulla Juventus, questa volta in uscita visto che Federico Bernardeschi lascerà i bianconeri, e le pretendenti non mancano, praticamente mezza Serie A. Potrebbe succedere la stessa cosa a De Ligt in rottura con la Juve, ma in questo caso la destinazione più probabile sarebbe la Premier League, al Chelsea.

Scommesse Calciomercato 1 Luglio 2022: Juventus-De Ligt verso la separazione. Direzione Chelsea per il difensore?

“Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare”. Le parole di Maurizio Arrivabene a proposito della situazione legata a Matthijs De Ligt, lasciano poco spazio alla fantasia con il difensore olandese che sembra in procinto di andare via dalla Juventus dopo sole tre stagioni.

Per l’olandese classe 1999 sono tante le pretendenti, ma, per gli esperti Sisal, la favorita numero è il Chelsea, alle prese con il restyling del reparto arretrato dopo le partenze di Rudiger e Christensen, tanto che un futuro in Blues di De Ligt vale appena @1,40 volte la posta, nettamente in vantaggio nei confronti del Manchester United del suo maestro Erik ten Hag offerto @7,50.

Vale invece @12 volte la posta un’avventura in Ligue 1 con la maglia del PSG mentre sale @16 l’ipotesi di un approdo al Manchester City di Pep Guardiola. Impossibile, invece, vedere il difensore in un altro club italiano: Inter e Milan, prime italiane in lavagna, sono fissate @250.

Anche Bernardeschi lascia i bianconeri. Tante possibili mete

Ora è ufficiale: Federico Bernardeschi non è più un giocatore della Juventus. Una notizia certa ormai da settimane, ma dal 1° luglio l’esterno toscano è diventato libero di firmare con chi vuole. Nonostante le ultime stagioni un po’ sottotono il campione d’Europa con l’Italia di Mancini ha addosso gli occhi di diversi club di Serie A.

La favorita, secondo le quote SNAI in quota @5 è il Milan davanti alla Roma di Josè Mourinho, sempre a caccia di rinforzi per il reparto offensivo, fissata @6 volte la posta.

Più attardate invece l’Inter di Simone Inzaghi, attualmente concentrata su altre zone di campo e la Lazio dell’ex mister bianconero Maurizio Sarri, entrambe offerte @10 volte la posta, ma pronte allo scatto decisivo per uno dei parametri zero più appetibili dell’intera Serie A.

