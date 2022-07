Scommesse Calciomercato 2 Luglio 2022, oggi parliamo della Lazio, con Sarri che potrebbe ritrovare Dries Mertens in uscita dopo gli anni di Napoli. Intanto l’Inter si gode il ritorno di Romelu Lukaku, già protagonista nelle lavagne delle quote antepost sui prossimi marcatori della Serie A 2022-23 e supera il Milan per Dybala.

Scommesse Calciomercato 2 Luglio 2022: Lazio-Mertens potrebbe ritrovare Sarri

Dopo l’arrivo di Marcos Antonio, Maurizio Sarri cerca altri rinforzi per una Lazio ancora in costruzione. Sono molti i ruoli in cui dovrà operare la società biancoceleste, tra cui l’attacco, dove è sempre più vicino il colpo Dries Mertens. Il belga, lasciato libero dal Napoli, potrebbe riabbracciare il tecnico che lo ha inventato centravanti: un suo approdo alla Lazio, entro il 31 agosto, è offerto@3 dagli esperti Sisal.

Per la porta invece il profilo scelto per prendere il posto del partente Strakosha è Guglielmo Vicario dell’Empoli, una delle rivelazioni dell’ultima Serie A, dato in biancoceleste @2,50.

Per il centrocampo è invece è duello a due tra Ivan Ilic e Ruben Loftus-Cheek. Favorito il giovane del Verona, in quota @2,25, contro il @2,50 dell’inglese del Chelsea, allenato da Sarri con ottimi risultati nella sua stagione londinese.

L’Inter torna davanti al Milan nelle quote per Paulo Dybala

La Juventus ha salutato Paulo Dybala. L’attaccante argentino, in bianconero dal 2015, può ora scegliere la sua prossima destinazione e da svincolato ha ovviamente catturato l’interesse di molte squadre della Serie A e non solo. La Joya è nel mirino in particolare dell’Inter e del Milan, che dopo essersi contese lo Scudetto nella passata stagione si sfidando nel calciomercato, ma l’opzione nerazzurra sembra essere la più probabile per i quotisti di Betaland.

Dopo il ritorno di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi e i tifosi sognano il tridente perfetto con il belga vicino ai due argentini Lautaro Martinez e Paulo Dybala e l’unico tassello mancante sembra molto vicino: il trasferimento dell’ex numero 10 bianconero all’Inter vale quota @1,50 sulla lavagna scommesse Betaland.

Il Milan, però, non si vuole arrendere, e dopo il rinnovo di Maldini e Massara è pronto a scatenarsi sul mercato. Dybala in maglia rossonera non è un’ipotesi da scartare, anche se in questo caso la quota sale @4,50 volte la posta.

A chiudere il podio c’è invece la Roma. Se Cristiano Ronaldo sembra una missione impossibile, i Friedkin vogliono comunque regalare a Mourinho e ai tifosi un colpo da sogno e il trasferimento dell’attaccante argentino nella capitale vale quota @8,00. Meno concrete, invece, le ipotesi Atletico Madrid e Real, @10 e @15 volte la posta. In quota @15 anche il Napoli.

Lukaku scalda l’entusiasmo e si prepara ad una stagione da protagonista secondo le quote

Intanto il ritorno di Romelu Lukaku scalda i tifosi nerazzurri e anche gli scommettitori. Secondo i betting analyst di Goldbet il belga è pronto a replicare quanto fatto vedere nelle sue stagioni in nerazzurro con 23 reti all’attivo, toccate al primo anno, a quota @1,8 mentre per i 24 gol siglati nell’ultima in maglia Inter si sale @2,25 volte la posta. Il record di 25, quota mai raggiunta in Italia, si trova a quota @3.

Numeri importanti quelli previsti dai bookmaker che si spingono oltre tanto che vedere Lukaku gonfiare la rete avversaria per 26 volte in campionato si gioca @4, quota che sale @5 per i 27 gol che valsero a Ciro Immobile il titolo di capocannoniere della scorsa Serie A.

Proprio lo scettro dei bomber è il grande obiettivo del belga e vederlo capocannoniere del campionato vale @6,5 volte la posta. I bookie, inoltre, si aspettano una partenza lanciata da parte del belga con quota 5 reti raggiunta già nelle prime tre giornate che l’Inter giocherà contro Lecce, Spezia e Lazio, @10 volte la posta mentre un totale di 4 gol si trova in quota @5,5.

