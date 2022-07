Scommesse Calciomercato 4 Luglio 2022. Nel Napoli aria di rivoluzione con tanti giocatori in uscita. Si parla anche di Milinkovic Savic, rimarrà alla Lazio o farà coppia con Pogba per un grande centrocampo sognato dai bianconeri al lavoro per rilanciare la Juventus dopo le uscite. Bianconeri che intanto rimangono forti anche su Zaniolo. Come ogni estate le pretendenti per il serbo non mancano e lui sembra sempre con le valigie in mano, ma poi rimane alla Lazio. Sarà così anche nel 2022? Secondo le quote dei bookmakers sembra di sì.

Pogba e Milinkovic Savic per un centrocampo stellare della Juve?

Sergej Milinkovic-Savic ha risposto sul campo ai rumors di problemi con gli schemi di Maurizio Sarri, dopo una stagione da 11 gol e 12 assist. Insieme a Ciro Immobile è il leader indiscusso dei biancocelesti e, con un contratto in scadenza nel 2024, fa gola a tantissimi club, in Italia e in Europa. L’intenzione della Lazio, e di Sarri, è quella di non cedere alle lusinghe del mercato anche quest’anno. Gli esperti Sisal ritengono che il futuro di Milinkovic-Savic sarà ancora colorato di biancoceleste tanto che la sua permanenza a Formello è data @1,60.

Tanti i pretendenti come si diceva in precedenza. A cominciare dalla Juventus di Max Allegri che fa la corte al Sergente da diversi anni. Il tecnico, in attesa dell’ufficialità del ritorno di Paul Pogba, sogna un centrocampo super dove affiancare il francese a Milinkovic-Savic. Una coppia del genere farebbe balzare la Juventus in vetta alle pretendenti per il titolo. Il centrocampista della Lazio in bianconero è offerto @6,00.

Ma Milinkovic Savic è molto apprezzato anche all’estero, a cominciare dalla Premier League. La nuova proprietà del Chelsea vorrebbe presentarsi con un nome altisonante alla tifoseria e Milinkovic-Savic sarebbe un profilo perfetto per Tuchel e i Blues, ipotesi che si gioca @6,00. Raddoppia invece la quota @12 per il serbo all’Old Trafford e prendere il posto proprio di Paul Pogba al Manchester United.

In lavagna c’è sempre anche il PSG che sembra attuare una vera e propria rivoluzione in questa finestra estiva di calciomercato. A Christophe Galtier farebbe comodo Milinkovic-Savic nel suo centrocampo, dietro ad Mbappe e Neymar, ma questa opzione è quotata @9 volte la posta.

Scommesse Calciomercato 4 Luglio 2022: Juventus forte anche su Zaniolo

Settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, Nicolò Zaniolo sembra sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Anche secondo i betting analyst il numero 22 giallorosso è sempre più vicino a diventare un calciatore juventino con il suo approdo a Torino che vale @1,50 volte la posta, quota ulteriormente in discesa rispetto all’1,85 della scorsa settimana.

L’avversario numero uno della Juventus resta sempre il Milan di Stefano Pioli, interessata al trequartista azzurro ma in ritardo, per un passaggio in rossonero fissato @3,75. L’unica altra strada percorribile per i bookie è quella del Tottenham di Antonio Conte, sempre alla ricerca di qualità nella trequarti: un approdo agli Spurs del match winner della Conference League si gioca @8 volte la posta.

Scommesse Calciomercato 4 Luglio 2022: tanti nomi in uscita per il Napoli

Sarà un’estate di rivoluzione per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo quelli di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e David Ospina, potrebbero esserci altri addii nella formazione campana con diversi giocatori pronti a salutare. Il più vicino a lasciare la squadra azzurra, secondo i betting analyst di Sisal, è Matteo Politano, giocatore nel mirino del Valencia allenato da mister Gattuso, tecnico che l’ha valorizzato nell’avventura napoletana. Un passaggio in terra spagnola dell’esterno azzurro si gioca @1,44.

Futuro in bilico anche per Kalidou Koulibaly con le big europee pronte a lanciare l’assalto. Per il senegalese la Juventus, offerta @3 volte la posta, è in vantaggio sul Chelsea proposto @4,50. Anche Adam Ounas dovrebbe partire nella sessione estiva, rimanendo però in Serie A. Avanti a tutti c’è il Monza di mister Stroppa, in quota @4,50.

Più remota invece la possibilità di una cessione di Victor Osimhen, eventualità che però fa tremare i tifosi napoletani. Un suo approdo all’Arsenal, alla disperata ricerca di un centravanti dalle spiccate doti realizzative, vale @9 volte la posta.

