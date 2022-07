Scommesse Calciomercato Cristiano Ronaldo. Ormai ogni due o tre giorni ci ritroviamo a parlare di CR7, prima con il calo di quota verso la Roma, ma nelle ultime ore è uscita anche la pista Napoli che finora ha subito il mercato in uscita (leggi qui) più che fare quello in entrata.

Scommesse Calciomercato Cristiano Ronaldo: Napoli nuova pista (difficile)

Il futuro di Cristiano Ronaldo sta diventando sempre più un rebus. Il fuoriclasse portoghese non si è presentato al primo giorno di ritiro del Manchester United, ufficialmente per motivi familiari, ma la volontà di giocare un’altra stagione in Champions League, cosa che i Red Devils non possono garantigli, sta facendo riflettere CR7 che inizia a guardarsi intorno.

Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche il Napoli tanto che per i betting analyst di Goldbet un suo trasferimento alla corte di Spalletti vale @35 volte la posta. Una quota ancora alta, ma che non esclude un suo arrivo nella città partenopea.

Bookmakers e scommettitori possibilisti sull’arrivo alla Roma di CR7

La settimana scorsa è iniziata una vera e propria febbre per CR7. Il possibile approdo del fuoriclasse portoghese alla Roma, infatti, ha acceso l’entusiasmo della piazza giallorossa che già sogna di vedere il 5 volte Pallone d’Oro calcare il prato dell’Olimpico con i colori della squadra di Josè Mourinho addosso. Un entusiasmo che si ritrova anche in quota: secondo i betting analyst di Snai il 68% degli scommettitori – vale a dire oltre 2 su 3 – hanno puntato sull’arrivo nella Capitale di Cristiano Ronaldo con una quota che vale 3,50 volte la posta in palio.

Il 16% degli scommettitori ha puntato sulla permanenza a Manchester del portoghese. Solo il 6%, invece, vede un ritorno alla Juventus. Ancora meno, infine, gli scommettitori che credono che il futuro dell’asso lusitano sia a Monaco di Baviera, sponda Bayern con appena il 4% di preferenze.

Scommesse Calciomercato Cristiano Ronaldo: le quote su CR7

Ecco tutte le destinazioni proposte da Goldbet per la prossima squadra di Cristiano Ronaldo. Al netto di tutto la permanenza allo United rimane l’opzione favorita in lavagna.

