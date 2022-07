Scommesse Calciomercato 6 Luglio 2022, le parole di Marotta sembrano bloccare l’affare Inter-Dybala. Intanto si scaldano le possibilità di Milan-Ziyech e Roma-Isco.

Scommesse Calciomercato 6 Luglio 2022: Dybala e l’Inter si allontanano?

Le ultime parole del AD del Inter, Beppe Marotta, sembrano rappresentate una chiusura netta per l’affare Paulo Dybala all’Inter: “Dybala rappresenta, rappresentava un’opportunità, ma oggi noi siamo a posto nel settore offensivo. Rimane il rispetto verso un giocatore a cui mi lega un particolare affetto”.

Quale potrebbe essere ora il futuro dell’ex attaccante della Juventus. I bookmakers in quota continuano a tenere l’Inter @2 davanti a tutti e un riavvicinamento nelle prossime settimane non è da escludere, con l’argentino che ha sempre avuto i nerazzurri come priorità.

La prima alternativa in quota sembra essere il Milan @3 che dopo essere stato bloccato per settimane dalle querelle Maldini-Massara, potrebbe finalmente andare a caccia di un colpo grosso nel mercato per rinforzare La Rosa dei campioni d’Italia.

Dalla Premier il Manchester United @5 scavalca anche il Napoli @7.50 mentre la Roma ci aveva provato seriamente, con le parole di elogio di Mourinho, ma le cose nella capitale sono cambiate e la quota della Joya in giallorosso è decollata quasi @10 volte la posta.

Scommesse Calciomercato 6 Luglio 2022: Roma-Isco una possibilità

L’addio certo di Henrikh Mkhitaryan, nuovo calciatore dell’Inter e quello molto probabile di Nicolò Zaniolo, sempre più lontano dal progetto giallorosso, rappresentano un problema per Josè Mourinho, che chiede al mercato estivo i rinforzi per migliorare la sua Roma.

Gli occhi della dirigenza capitolina sono rivolti principalmente alla Liga, campionato che lo Special One conosce molto bene. Nelle ultime ore ha preso sempre più corpo l’opzione Isco, giocatore svincolatosi il 30 giugno dal Real Madrid e offerto in giallorosso dagli esperti Sisal, @1,75.

Insieme a lui potrebbe arrivare alla corte del tecnico portoghese anche il suo connazionale Goncalo Guedes, alla ricerca di una squadra in lotta per le competizioni europee, con lo sbarco nella Capitale che paga @1,50 volte la posta.

Un altro profilo seguito è quello di Ola Solbakken: il giocatore del Bodo/Glimt, affrontato quattro volte in stagione da Pellegrini e compagni, ha mostrato grande qualità negli scontri diretti e un suo acquisto entro la fine del calciomercato estivo è fissato @2,50 volte la posta.

Il Milan punta seriamente Ziyech

Rinforzare la squadra campione d’Italia non è impresa semplice, ma Stefano Pioli vuole alzare l’asticella del suo Milan anche in campo europeo, oltre che confermare di essere la più forte in patria. Sono diversi i reparti sul quale la dirigenza milanista interverrà durante il calciomercato estivo, ma quello su cui sono rivolte le principali attenzioni è la linea dei trequartisti alle spalle dell’unica punta nel 4-2-3-1 scelto dal tecnico rossonero per questo prima di Dybala il Milan ha altre urgenze, priorità e idee.

Tra i tanti nomi valutati, il prescelto dal duo Maldini-Massara sembra essere Hakim Ziyech, il marocchino in forza al Chelsea, club con il quale ha vinto la Champions League nel 2021. Un passaggio del calciatore al Milan, secondo i betting analyst di Sisal, è molto probabile, in quota @1,60.

Occhi puntati anche sul fantasista del Bruges Charles De Keteleare, nuovo talento del calcio belga, dato a Milano in questa sessione di mercato @1,72 volte la posta.

Più staccato invece il mancino del Real Madrid Marcos Asensio, ormai fuori dal progetto dei Blancos e alla ricerca di una nuova squadra con cui rilanciarsi: un suo approdo in rossonero vale @4,50 volte la posta.

