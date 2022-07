Scommesse Calciomercato 7 Luglio 2022, con De Ligt in uscita la Juventus si sta dirigendo verso Koulibaly per la difesa del prossimo anno, e quello del difensore non è l’unico nome importante che potrebbe lasciare Napoli visto che il Bayer Monaco insidia Oshimen.

Scommesse Calciomercato 7 Luglio 2022: De Ligt fa gola a tanti

Il mercato della Juventus ruota tutto intorno a Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, dopo aver rifiutato il prolungamento con i bianconeri, è inseguito da tutti i top club europei che farebbero carte false per assicurarsi il centrale della nazionale orange. Il Chelsea, persi Rudiger e Christensen, rimane in prima fila, secondo gli esperti Sisal, tanto che il passaggio ai Blues è offerto @1,50.

Tuchel ne farebbe il leader difensivo di Stamford Bridge e De Ligt si ritroverebbe di colpo a lottare per la Premier e la Champions. Ma il giocatore cresciuto nell’Ajax ha ancora un contratto fino al 2024 con la Juventus e, se la società bianconera non riceverà un’offerta adeguata, non è escluso che possa tenere tra le proprie fila il difensore, ipotesi in quota @3,00.

Negli ultimi giorni però il Bayern Monaco si è fatto sotto in maniera decisa perché Nagelsmann vorrebbe completare il pacchetto difensivo proprio con De Ligt: l’olandese si andrebbe ad aggiungere a Mazraoui, Upamecano e Davies per un reparto arretrato con pochi eguali in Europa. Il centrale nativo di Leiderdorp nuovo numero 4 del Bayern Monaco si gioca @3,50.

Decisamente più distanti, al momento, gli altri top club europei a cominciare dal Manchester United del vecchio maestro Ten Hag, dato @7,50, mentre le ipotesi Manchester City o PSG addirittura sono in doppia cifra entrambe offerte @16.

La Juve punta su Koulibaly

Secondo Tuttosport la strategia della Juventus chiara: far scatenare un’asta a colpi di rialzi tra Bayern Monaco e Chelsea per vendere Matthijs de Ligt a peso d’oro e avere ampie disponibilità per portare in bianconero Kalidou Koulibaly, il cui contratto col Napoli scade nel 2023.

Al momento sulla lavagna di SNAI il Cambia Squadra di Koulibaly è l’opzione favorita @1.70 mentre la permanenza sotto il Vesuvio è proposta al raddoppio @2.

Scommesse Calciomercato 7 Luglio 2022: il Napoli potrebbe perdere anche Oshimen nel mirino del Bayer

Le ultime due stagioni, seppur condite da diversi guai fisici, hanno attirato le attenzioni delle big di tutta Europa su Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli, considerato uno dei grandi bomber del futuro. Proprio una società, il Bayern Monaco, che potrebbe salutare Robert Lewandowski, ha messo nel mirino l’attaccante ex Lille per la prossima stagione.

Secondo gli esperti Snai, in caso di addio dal Napoli, sono proprio i bavaresi la società favorita per l’acquisto di Osimhen, fissato @4, davanti a diverse formazioni della Premier League come il Manchester United, alle prese con la grana Ronaldo, offerto @7, stessa quota del Newcastle, società dalle ritrovate ambizioni dopo il cambio societario.

Più attardatoà 10, il Tottenham di Antonio Conte e il PSG del nuovo mister Christophe Galtier, mentre salgono @15 le due big di Spagna, Real Madrid e Barcellona.

Molto remota invece la possibilità di vederlo con un altro club italiano: la più probabile in lavagna è il Milan in quota @25, davanti a Inter, Roma e Juventus proposte @50 volte la posta.

