Pronostici Calciomercato 8 Luglio 2022: Zaniolo vicino alla Juve, ma il Milan non molla

Il nome di Nicolò Zaniolo è uno dei più caldi in questa primissima parte del calciomercato. Il gioiello della Roma fa gola a tantissimi top club italiani ed europei ma la i giallorossi, prima di privarsi eventualmente del proprio talento, attendono un’offerta all’altezza. La pretendente più accreditata è la Juventus, da sempre estimatrice del talento della nazionale: gli esperti Sisal vedono proprio la formazione di Allegri come grande favorita per accaparrarsi Zaniolo tanto che il suo passaggio in bianconero, all’interno di questa finestra di mercato, è dato @1,30.

Dietro ai bianconeri si piazza, ovviamente, la Roma che ha un contratto con Zaniolo fino al 2024 e che sarebbe ben felice di tenere il giocatore che le ha regalato la Conference League magari prolungando l’accordo ma a mercato chiuso. L’ipotesi che il numero 22 sia ancora protagonista all’Olimpico con la maglia capitolina si gioca @2,75.

C’è poi chi sogna di essere il terzo incomodo perché alla caccia di un trequartista che possa giocare a destra per essere letale con il suo mancino. Il Milan campione d’Italia non nasconde il suo apprezzamento per Zaniolo e ne vorrebbe fare un punto fermo anche in vista della prossima Champions League. Maldini e Massara sanno che non sarà un’operazione semplice ma vogliono continuare a far sognare i tifosi rossoneri: Nicolò al fianco di Leao e Ibra pagherebbe @9 volte la posta.

Decisamente più difficili, al momento, appaiono le piste estere. Il PSG e il Tottenham di Antonio Conte si sono dimostrate le due formazioni più attente alla situazione di Zaniolo tanto che il suo trasferimento al Parco dei Principi o al Tottenham Hotspur Stadium è offerto @20.

Pronostici Calciomercato 8 Luglio 2022: Inter, chi per la difesa se parte Skriniar?

Tante le entrate di qualità finora per l’Inter di Simone Inzaghi, vogliosa di riprendersi quello scudetto vinto dai cugini rossoneri, che potrebbero però portare anche a qualche uscita dolorosa, una su tutti, quella di Milan Skriniar, inseguito da diverse big europee. In caso di partenza del centrale difensivo slovacco la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e sta pensando a un sostituto di assoluto livello.

Secondo i betting analyst di Sisal sarà una lotta a due tra Bremer, difensore del Torino e una delle rivelazioni dell’ultima Serie A, offerto @1,50 e Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina ormai da diverse stagioni uno dei profili più affidabili del campionato italiano, dato all’Inter entro la fine del calciomercato estivo @1,85.

Più lontane invece le altre opzioni: Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund, proposto @2,75, mentre si sale @3,50 per Francesco Acerbi, pallino di mister Inzaghi che lo ha allenato alla Lazio, Vale, invece, @6 volte la posta un approdo in nerazzurro del centrale belga del Bologna Arthur Theate.

Quote Calciomercato Inter, Milan e Juventus

Vediamo le lavagne EUROBET sui nomi papabili per le scommesse calciomercato di Inter, Milan e Juventus.

