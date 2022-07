Pronostici Calciomercato 12 Luglio 2022, vediamo i nomi caldi della sessione estiva di mercato di questo martedì di metà luglio. Dybala alla Roma è una possibilità concreta. Più difficile il sogno del Monza che insegue Suarez mentre la Juventus pensa a rinforzare la difesa con tanti nomi papabili.

Pronostici Calciomercato 12 Luglio: Dybala verso la Roma, cala ancora la quota

La maglia numero 10 della Juventus, da oggi, ha un nuovo/vecchio proprietario, Paul Pogba. Il francese, per la sua seconda avventura bianconera, ha deciso di indossare il numero più iconico del calcio raccogliendo il testimone lasciato libero da Paulo Dybala. Proprio il trequartista argentino, svincolato dalla Vecchia Signora, è in attesa di capire la sua nuova destinazione in questa torrida estate di calciomercato.

L’Inter, dopo aver riabbracciato Lukaku, deve sfoltire il parco attaccanti ma rimane la candidata maggiore per assicurarsi il talento di Laguna Larga: gli esperti Sisal, infatti, vedono Dybala raggiungere il compagno di nazionale Lautaro Martinez @1,80.

La Roma è comunque risalita prepotentemente nella corsa a Dybala. Mourinho non ha mai nascosto la propria ammirazione per il fantasista sudamericano e sarebbe felicissimo di affiancarlo ad Abraham indipendentemente dalla conclusione della vicenda Zaniolo. La Joya che farebbe impazzire lo Special One si gioca @2,75.

Calano invece le chance del Manchester United il quale, dopo aver perso Pogba e Matic, rischia lo stesso con Cristiano Ronaldo. Ten Hag ha molti problemi da risolvere e Dybala, dovesse sbarcare all’Old Trafford, ne risolverebbe non pochi tanto che il suo approdo è offerto @4,00.

Si è raffreddata di molto anche la pista che porta al Milan visto che i campioni d’Italia sembrano aver virato su profili come Ziyech o De Ketelaere anche se un colpo di coda della coppia Maldini-Massara non è da escludere a priori. Dybala che si veste di rossonero pagherebbe @20 volte la posta.

Pronostici Calciomercato 12 Luglio: il Monza cerca il colpo ad effetto con Suarez

L’obiettivo del Monza, al primo anno in Serie A, è quello di passare una stagione tranquilla e i brianzoli si sono mossi sul mercato tanto che sono diversi finora i colpi già chiusi, principalmente tra difesa e centrocampo, con Galliani che ora ha spostato le proprie mire verso l’attacco. Nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Luis Suarez, bomber uruguaiano svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atletico Madrid.

Una trattativa difficile ma non impossibile per gli esperti Sisal, con l’arrivo del “Pistolero” al Monza che vale @12 volte la posta. Per i bookie, però, c’è da battere la concorrenza dell’Aston Villa di mister Gerrard, ex compagno di squadra al Liverpool, in quota @4 davanti a un tris di squadre formato da River Plate, Ajax e Barcellona, offerte @7,50.

Proposto @12, proprio come il Monza, il PSG mentre sono ancora più attardate le altre opzioni italiane. Si gioca @20 un futuro di Suarez alla Juventus, società già vicina al calciatore un paio di stagioni fa, mentre sale @33 la Roma di Josè Mourinho, sempre alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato.

La Juventus al lavoro sulla difesa

L’ufficialità dei colpi Pogba e Di Maria hanno acceso l’entusiasmo della tifoseria juventina, che spera in un mercato da protagonista per tornare alla vittoria. Ora, dopo aver sistemato almeno in parte centrocampo e attacco, le attenzioni di Allegri e della dirigenza juventina sono rivolte alla difesa dove il tecnico livornese dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, sbarcato in MLS, e molto probabilmente di Matthijs De Ligt, sempre più lontano dalla Juventus.

Secondo i betting analyst sono due i difensori più vicino all’approdo in bianconero: Nikola Milenkovic e Bremer. Per il difensore della Fiorentina, offerto @3 alla Juve entro la fine del calciomercato estivo, c’è da battere la concorrenza dell’Inter, altra squadra a cerca di rinforzi per il pacchetto arretrato e in vantaggio per l’acquisto del serbo, in quota a @2,25.

Discorso diverso per il brasiliano del Torino, grande rivelazione dell’ultima Serie A. In questo caso è la Juventus, ancora a quota @3, in vantaggio sulla più diretta inseguitrice, ovvero il Milan, alla ricerca di rinforzo in vista del nuovo campionato e data @7 per il possibile acquisto di Bremer in questa sessione di mercato.

Anche Francesco Acerbi negli interessi bianconeri

Attenzione anche a Francesco Acerbi che però è corteggiato da molte squadre di Serie A. Un calciomercato che ha già visto arrivare in casa Lazio tre difensori centrali come Mario Gila, Casale e Romagnoli e un rapporto ormai logoro con la piazza biancoceleste, spingono Acerbi sempre più lontano da Roma.

Sono tante le squadre interessate al difensore centrale azzurro, soprattutto le big di Serie A con i betting analyst di Sisal che vedono in testa la Juventus tanto che un suo passaggio in bianconero vale @3 volte la posta, leggermente avanti nei confronti di un ritorno al Milan, dopo un’esperienza non positiva nel 2012-13, offerto @3,50.

Più attardate invece l’Inter di Simone Inzaghi, che riabbraccerebbe volentieri il difensore già allenato alla Lazio, @4,50 stessa quota del Napoli, un’altra formazione a caccia di difensori centrali, uno dei ruoli più richiesti nella sessione estiva di mercato.

