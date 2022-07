Pronostici Calciomercato 14 Luglio 2022, oggi parliamo di Inter, Roman Napoli e Monza. Le prime due sono le principali pretendenti per Dybala, ma rimane viva anche la pista Napoli che perde Koulibaly che però non andrà alla Juve che deve sostituire De Ligt verso il Bayern. Infine il Monza continua a sperare nel colpo Icardi.

Pronostici Calciomercato 14 Luglio 2022: dove giocherà Paulo Dybala?

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più un rebus. A circa un mese dall’inizio del campionato il fuoriclasse argentino è ancora senza una squadra con l‘Inter a frenare dopo aver quasi chiuso l’affare e la Roma a cercare gli argomenti giusti per convincere l’attaccante. Un duello che, per gli analisti di Goldbet, vede favoriti i nerazzurri con un passaggio all’Inter di Dybala in quota @1,70.

Leggermente indietro, invece, la Roma di Josè Mourinho con l’argentino in giallorosso che vale @3 volte la posta. Si gioca invece @5,50 un futuro in Premier League, precisamente al Manchester United. Più attardato il Milan, attualmente più interessato ad altri profili, fissato @10, e un clamoroso ritorno alla Juventus: un rientro a Torino a pochi mesi dalla scadenza di contratto della Joya vale @15 volte la posta.

Anche il Napoli punta la Joya

Spendiamo qualche parola in più sul Napoli che sogna la coppia delle meraviglie Dybala-Osimhen e i bookmaker non escludono che gli azzurri possano affrontare la prossima stagione con uno degli attacchi più forti della Serie A. La Joya allo Stadio Maradona si gioca sulla lavagna scommesse di Betaland @6,00 e i campani hanno superato la concorrenza del Milan.

C’è però ancora da capire se Oshimen rimarrà a Napoli. Il nigeriano è corteggiato da alcune tra le squadre più forti d’Europa ma ora è in ritiro con il Napoli è l’opzione più probabile è proprio la conferma tra i campani, per la quota di @1,35. Non può però essere esclusa la partenza, con il Bayern Monaco in prima fila dopo l’addio di Lewandowski e il trasferimento di Osimhen ai bavaresi vale @4,00 volte la posta. Più lontane per ora le sirene inglesi: il Manchester United è @7,50, il Newcastle @10, mentre il Tottenham è @15.

Pronostici Calciomercato 14 Luglio 2022: de Ligt verso la Baviera

Il futuro di Matthijs de Ligt è sempre più lontano dalla Juventus e dall’Italia. La permanenza in bianconero del difensore olandese si è fatta sempre meno probabile con i tedeschi del Bayern Monaco a cercare di portare via il difensore da Torino. Per i betting analyst di Sisal sono proprio i bavaresi ad essere a un passo dall’acquisto di de Ligt, a quota @1,20.

Più lontano, invece, il Chelsea (vicino a Koulibaly come anticipavamo sopra) con l’approdo ai Blues che paga @6 volte la posta. Distanti inveca Manchester United, @16, e Manchester City @20.

Il Monza sogna ancora Mauro Icardi

Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain e fare ritorno in Italia. L’argentino, arrivato in Francia dopo la rottura con l’Inter, non è mai riuscito a diventare fondamentale per i transalpini, tanto da essere uno dei principali indiziati a lasciare i campioni di Francia.

Tra le squadre pronte ad accoglierlo a braccia aperta c’è il Monza neopromosso in Serie A, con i betting analyst che valutano l’arrivo dell’argentino @3,75 volte la posta.

Il Monza di Galiani e Berlusconi, però, dovrà battere la concorrenza di altre squadre: un clamoroso passaggio a una tra Milan e Roma, infatti, si trova a quota @10 mentre vedere l’ex Inter indossare le maglie di una tra Atalanta, Juventus o Napoli vale @15 volte la posta, stessa quota riservata anche ad un eventuale sbarco in Premier League a una tra Newcastle o Manchester United.

