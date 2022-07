Pronostici Calciomercato 15 Luglio 2022. Giusto ieri parlavamo della quota bassa per de Ligt al Bayern Monaco, ma nelle ultime ore la quota è tornata a rimbalzare a sono salite le possibilità che il difensore rimanga alla Juventus. Parliamo anche del Napoli che pensa al dopo Koulibaly e dell’Inter, altra squadra impegnata a rinforzare la difesa e in arrivo c’è Bremer.

Juventus-De Ligt: l’approdo al Bayern non è più così scontato

Continua ad essere Matthijs de Ligt il nome più caldo del calciomercato estivo della Juventus. Nei giorni in cui il club bianconero ha presentato ufficialmente Paul Pogba e Angel Di Maria, erano attesi anche i saluti al difensore olandese che dovrebbe andare al Bayern Monaco che rimane in pole position per la sua acquisizione, ma al momento non ha presentato alla Vecchia Signora un’offerta congrua. Per questo motivo, oggi il quotidiano La Stampa sostiene che le percentuali di permanenza di de Ligt siano in ascesa.

Dopo un colloquio con il calciatore, i rapporti sarebbero ora maggiormente distesi. con la dirigenza bianconera che gli avrebbe prospettato un progetto vincente con altri acquisti top e per lui un ruolo di leader. Inoltre, la Juve sarebbe disposta ad attendere fino all’autunno una discussione per il rinnovo di contratto, che avverrebbe con clausola rescissoria abbassata rispetto agli attuali 120 milioni. Questa distensione si vede anche in quota con il Bayern che sale da @1.20 di ieri a @1.50 per de Ligt mentre la permanenza a Torino ora si gioca @2.00.

Nonostante ciò, Arrivabene e Cherubini continuano a lavorare sulle alternative. Sfumato Kalidou Koulibaly (ieri le visite mediche con il Chelsea), negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di Pau Torres del Villarreal. Molto difficile Gleison Bremer, per il quale l’Inter ha da tempo una promessa da parte del calciatore. I nerazzurri devono prima cedere Skriniar e poi chiudere con il Torino, che chiede per il brasiliano tra i 40 e i 50 milioni, ma di Bremer ne parliamo qui sotto. Intanto in entrata la Juve aspetta Nicolò Zaniolo. Il calciatore sta spingendo per andare via dalla Roma ma i due club ancora non hanno trovato il giusto accordo

Pronostici Calciomercato 15 Luglio 2022: Bremer in arrivo per la difesa dell’Inter

Gleison Bremer è stato il miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A. Il brasiliano, dopo quattro anni con la maglia del Torino, è pronto a spiccare il volo verso nuovi orizzonti e tutte le strade sembrano portare in direzione dell’Inter. I nerazzurri, infatti, si sono mossi con largo anticipo e vorrebbero regalare a Simone Inzaghi un ulteriore leader del reparto arretrato. Gli esperti Sisal vedono Bremer passare da Torino a Milano, sponda Inter, a bassissima quota, @1,20. Con il futuro di Skriniar, e forse De Vrij, in bilico, Inzaghi non vuole farsi trovare impreparato e punta su un giocatore non solo di livello ma anche pronto da un punto di vista tattico essendo abituato a giocare a 3.

Non solo l’Inter però sulle tracce di Bremer visto che anche la Juventus sta monitorando la situazione del difensore sudamericano e il suo passaggio in bianconero si gioca @4,50. Nonostante in difesa sia coperto, anche il Milan campione d’Italia non è indifferente al futuro di Bremer. Il difensore brasiliano si andrebbe ad aggiungere a Tomori e Kaloulu per formare un reparto arretrato difficilmente superabile: Bremer che si allena al fianco di Ibra il prossimo campionato è offerto @7,50

Pronostici Calciomercato 15 Luglio 2022: il Napoli pensa al dopo Koulibaly

Il futuro di Kalidou Koulibaly è al Chelsea. Una perdita pesantissima per il Napoli e per Luciano Spalletti che nel difensore senegalese vedeva il leader di una formazione che in estate ha già dovuto far meno del capitano Lorenzo Insigne. Ora in casa partenopea il pensiero è rivolto alla sua sostituzione, con gli esperti Sisal che vedono un ballottaggio a due tra Francesco Acerbi, centrale di esperienza in uscita dalla Lazio e il sudcoreano in forza al Fenerbahce Kim Min-Jae, entrambi offerti @1,50. Più attardato invece un’altra conoscenza della Serie A, il fiorentino Nikola Milenkovic, centrale dal rendimento garantito e proposto in quota @3 al Napoli entro il prossimo 31 agosto.

La lista dei nomi del Napoli in rivoluzione non si ferma certo qui. Il nome più gettonato come estremo difensore per Luciano Spalletti, nonostante il rinnovo di Meret, è quello di Keylor Navas, in uscita dal PSG. L’ex portiere del Real Madrid, stufo dell’alternanza con Donnarumma, è attratto dall’avventura nel campionato italiano tanto che, secondo gli esperti Sisal, il suo approdo al Napoli si gioca @4,00.

Altri nomi per il Napoli di Spalletti che sta facendo una mezza rivoluzione

Il tecnico toscano ha perso però anche due leader in attacco come Insigne e Mertens, anche se per il belga qualche speranza di rinnovo sembra esserci: l’allenatore del Napoli vuole giocatori già pronti e ha fatto due nomi ben precisi. Il primo porta a Gerard Deulofeu: la trattativa con il numero 10 dell’Udinese è impostata da tempo e tutto fa pensare che si vada verso la fumata bianca visto che la quota è scesa @1,44. Ma Spalletti ha messo nel mirino anche Giovanni Simeone. Il Cholito si sente pronto per il grande salto e Napoli, che ha un legame strettissimo con i bomber argentini, sarebbe la piazza ideale. L’attaccante sudamericano a Napoli è dato a @1,50.

