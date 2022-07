Quote Dybala-Roma, la Joya approda nella Capitale alla corte di Jose Mourinho. L’ambiente giallorosso si scalda e anche i bookmakers visto che si può già giocare sui gol dell’argentino il prossimo anno, ma anche sui gol nel derby. Con Dybala si punta anche ad un altro trofeo per la Roma, dopo la Conference League dello scorso anno.

Quote Dybala-Roma: si gioca sulle reti e sugli assist della Joya

L’arrivo di Paulo Dybala alla corte di José Mourinho ha scatenato i supporter capitolini che adesso sognano un tridente stellare con Zaniolo e Abraham. Scelta la maglia numero 21 (“la 10 me la devo meritare”), Dybala adesso vuole rispondere sul campo a tanto affetto con Mourinho che si sfrega le mani per trovargli la giusta collocazione.

Il fuoriclasse argentino vuole tornare a sentirsi protagonista e può regalare alla Roma gol e assist. Gli esperti Sisal ritengono che Dybala possa fare la differenza tanto che l’Over 11,5 delle reti in Serie A si gioca @1,85. Il nuovo numero 21 della Roma è riuscito in questa impresa in 3 delle 8 stagioni giocate nel massimo campionato italiano. Ma, come detto, il talento di Laguna Larga è anche un esperto nel mandare in gol in compagni di squadra tanto che l’Over 7,5 per gli assist è offerto @1,85. Più difficile riuscire a superare quota 20 sommando reti e passaggi vincenti, impresa compiuta da Dybala quattro volte in Serie A: l’Under 19,5 è dato @1,40 rispetto all’Over in quota @2,75.

Una delle specialità di casa dell’argentino sono i calci di punizione, terreno di caccia (per il gol) di Lorenzo Pellegrini nella Roma. Ma il capitano giallorosso è un destro e Dybala, con il suo mancino, può fa male ai portieri avversari tanto che l’Over 2,5 per i gol su punizione pagherebbe @6 volte la posta.

Quote Dybala-Roma: un altro trofeo nel futuro dei giallorossi?

Il colpo di calciomercato messo a segno dalla società giallorossa non lascia indifferenti i bookmaker: i betting analyst di Snai, infatti, sono convinti che l’arrivo dell’argentino permetterà alla Roma di fare il definitivo salto di qualità tanto che paga @3,50 volte la posta un trofeo conquistato entro il 2025.

L’esperienza di Dybala alla Roma deve ancora iniziare, ma i bookmaker fantasticano già sull’apporto che l’argentino darà in termini di gol e prestazioni: una rete che sblocca il match contro la sua ex, la Juventus, vale @7,50 volte la posta mentre aprire le marcature nel derby contro la Lazio, entrando nella storia della stracittadina, si trova a quota @5,50.

L’occasione giusta per festeggiare, però, potrebbe arrivare già alla prima giornata di campionato quando Dybala si troverà di fronte la Salernitana: il primo gol della Joya su rigore vale @2,50 volte la posta mentre una rete di testa, non proprio la specialità della casa, si trova a quota @20.

Non è da escludere neanche la doppietta all’esordio, come Roberto Pruzzo nel 1979 contro l’Ascoli, opzione che si trova @5,50 mentre per la tripletta – impresa riuscita a Luigi Ossoinach il 13 ottobre 1929 nel 9-0 contro la Cremonese e a Danilo Michelini, il 12 settembre 1937 nel 4-0 contro la Fiorentina -, si sale @15 volte la posta.

Serie A 2022-23, con Dybala scendono anche le quote scudetto della Roma

