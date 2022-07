Quote Calciomercato 27 Luglio 2022, torniamo a parlare degli affari delle squadre di Serie A e i nomi caldi non mancano, da Milinkovic Savic ai sogni del Monza, passando per gli interessi di Roma e Napoli.

Sergej Milinkovic-Savic è uno dei leader della Lazio e Maurizio Sarri ne ha fatto un giocatore chiave: perderlo, nella finestra di calciomercato, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione sarebbe un duro colpo per il tecnico biancoceleste. Gli esperti Sisal ritengono che il futuro di Milinkovic-Savic sia ancora alla Lazio, con la quale ha un contratto fino al 2024, tanto che la sua permanenza si gioca @1,60.

Ma il Manchester United, perso Pogba, sogna di sostituire il francese proprio con il giocatore serbo che Ten Haag considera perfetto per il suo gioco. L’interesse dei Red Devils nei confronti del numero 21 biancoceleste è noto da tempo ma, quello che va notato, è che in sole tre settimane la quota per vedere il Sergente all’Old Trafford sia crollata: a inizio mese Milinkovic-Savic allo United era dato a 12, oggi è offerto @3,00.

Un crollo repentino che testimonia come, a stretto giro, potrebbe arrivare, da Manchester, un’offerta alla Lazio. Ma, in Premier, non va scartata neanche l’opzione Chelsea con Tuchel che sarebbe felice di affiancare il fenomeno serbo a un altro ex giocatore del campionato italiano come Jorginho. I Blues, grazie alla nuova proprietà, stanno compiendo una campagna acquisti molto aggressiva e Sergej Milinkovic-Savic sarebbe la ciliegina sulla torta: il passaggio a Stamford Bridge pagherebbe @9 volte la posta.

Stessa quota per il PSG ma i parigini dovranno prima liberarsi di molti esuberi per poi tentare un assalto al centrocampista della Lazio. Sembra invece fuori dai giochi, al momento, la Juventus che, proprio con Pogba, sembra aver chiuso il cerchio a centrocampo. Attenzione però a non dare mai per spacciati i bianconeri e un colpo di coda potrebbe sempre essere in cantiere: il Sergente alla corte di Allegri si gioca @12.

Le mosse in entrata della Lazio

I biancocelesti però in entrata vogliono rispondere all’acquisto di Dybala da parte della Roma, e per farlo l’uomo giusto potrebbe essere Dries Mertens, svincolato dopo il mancato rinnovo con il Napoli con i betting analyst di Sisal vedono il suo arrivo in biancoceleste @1,80.

L’attenzione della dirigenza biancoceleste, però, non è solo sull’attacco ma anche alal difesa con Tare e Lotito che studiano il colpo ad effetto che, in questo caso, risponde al nome di Marcelo, terzino ex Real Madrid svincolatosi dalle merengues; un suo arrivo alla Lazio, dopo l’addio ai Blancos, vale @2,75 volte la posta.

Quote Calciomercato 27 Luglio 2022: i piani della Roma

L’arrivo di Dybala ha acceso l’entusiasmo dei tifosi della Roma che adesso continuano a sognare grandi colpi di mercato per permettere ai giallorossi di competere per lo scudetto. Uno tra questi potrebbe essere Georgino Wijnaldum, centrocampista ex Liverpool ora in forza al PSG; l’olandese, infatti, è la pedina scelta dalla società e da Mourinho per fare il definitivo salto di qualità con l’approdo a Roma che, secondo i betting analyst di Sisal è ormai prossimo, in quota @1,50.

Un affare che sembra destinato ad andare in porto una volta sciolto il nodo ingaggio, ultimo ostacolo alla felice conclusione della trattativa. Secondo i bookmaker, infatti, l’unica società in grado di impensierire la Roma, ossia il Milan, è lontana con l’approdo di Wijnaldum in rossonero che paga @4 volte la posta.

Mourinho ha rinforzato il centrocampo con Matic e ora cerca di puntellare pure la difesa. Tra i nomi più caldi per rinforzare il reparto arretrato c’è quello di Dan-Axel Zagadou, negli ultimi cinque anni al Borussia Dortmund e ora libero di scegliere il proprio futuro dopo il mancato rinnovo con il club tedesco. Un’occasione ghiottissima per la Roma con i betting analyst di Sisal che danno vicino l’approdo del difensore nella Capitale, in quota @1,70.

Rimane però viva anche l’opzione Marcos Senesi, 25enne del Feyenoord su cui c’è anche l’interesse del Napoli: il suo arrivo in giallorosso, però, paga @3 volte la posta.

Fabian Ruiz tra Napoli e Madrid (e forse Torino)

Il Napoli, dopo gli addi di Insigne, Mertens e Kolulibaly, potrebbe salutare un altro pezzo da novanta come Fabian Ruiz. La permanenza dello spagnolo, infatti, non è così scontata tanto che sono diverse le squadre interessate al centrocampista con i betting analyst che vedono favorito l’Atletico Madrid di Simeone, in quota @4,50, nel derby di mercato con il Real opzione che vale @7,50 la posta.

Le spagnole, però, non sono le uniche interessate al centrocampista: anche la Juventus ha messo nel mirino Fabian Ruiz con l’approdo del mediano alla corte di Allegri che vale @10 volte la posta. stessa quota riservata al trasferimento al Manchester City. Difficile invece un passaggio al Milan, visto @25.

Quote Calciomercato 27 Luglio 2022: i sogni del Monza

Una volta conquistata la Serie A per la prima volta nella sua storia, il Monza non ha nessuna intenzione di abbandonare la massima categoria dopo appena un anno. Per questo Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, la coppia che rese grande il Milan, sta lavorando per dare a Stroppa una squadra in grado di salvarsi senza troppi problemi. A partire dalla difesa dove i betting analyst di Snai puntano su Acerbi, in uscita dalla Lazio, il cui approdo al Monza vale @2,50 volte la posta.

I maggiori sforzi, però, si concentrano sul reparto avanzato con nomi di spicco del calcio mondiale: tra questi ci sono sia Edinson Cavani sia Luis Suarez, entrambi proposti in quota @7,50, la stessa riservata al ritorno di un grande ex come Mario Balotelli. Il sogno, però, a quota @10, rimane Alexandre Pato, la stessa di Franck Ribery, altro grande nome che potrebbe far comodo al Monza.

