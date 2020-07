Scommesse Ciclismo: si torna sulle due ruote in bici con le Strade Bianche del 1 agosto 2020. Il campione di ciclocross Mathieu van der Poel è favorito su Alaphilippe

Dopo oltre 150 giorni di pausa, agosto è il mese del ritorno del Ciclismo e il primo appuntamento di rilievo è la Strade Bianche 2020. Tra i protagonisti più attesi vi sarà Alejandro Valverde anche se i favoriti sono Van Der Poel e Alaphilippe.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Ciclismo che torna in strada dal 1 agosto con la classica toscana, le Strade Bianche 2020.

Strade Bianche 2020, i favoriti al via

14° edizione delle Strade Bianche al via sabato 1 agosto: la partenza è fissata per le ore 13.45, mentre l’arrivo è previsto alle 18.30, come di consueto nella celebre Piazza del Campo di Siena. Saranno ben undici, quest’anno, i settori di sterrato affrontati dalla gara in linea toscana.

Mathieu van der Poel, campionissimo del ciclocross, fa il suo esordio ed è subito il favorito per la vittoria su un tracciato che si adatta alla perfezione alle sue caratteristiche. L'olandese negli ultimi due anni e mezzo, su strada ha dimostrato di trovarsi particolarmente a suo agio su percorsi ricchi di saliscendi come quello della Strade Bianche. Ci sarà anche un altro fenomeno del ciclocross (tre volte iridato), ovvero Wout Van Aert.

Il grande avversario sarà però Julian Alaphilippe, campione uscente mentre più indietro troviamo Alejandro Valverde, che insegue il successo dopo i due podi del 2014 e 2015. L'Astana ha la possibilità di vincere con Jakob Fuglsang che chiuse 2° lo scorso anno, bruciato proprio da Alaphilippe sullo strappo finale di Piazza del Campo. Al suo fianco avrà il kazako Alexey Lutsenko.

Peter Sagan cercherà riscatto dopo un periodo sottotono così come il campione olimpico Greg Van Avermaet che questa gara ha già sfiorato di vincerla in passato. Chi ha già vinto qua è Philippe Gilbert che si prepara per il suo obiettivo principale, la Milano-Sanremo. Michal Kwiatkowski è un altro presente che ha già vinto la semiclassica senese nel 2014 e nel 2017 (a fargli da spalla ci sarà Gianni Moscon).

Il ceco Zdenek Stybar vinse invece nel 2015 mentre nel 2018 la vittoria andò a Tiesj Benoot. Tra gli azzurri occhio a Alberto Bettiol vincitore del Giro delle Fiandre dello scorso anno, sarà una delle punte della formazione statunitense assieme al canadese Michael Woods (reduce da una brutta frattura al femore, in conseguenza di una caduta alla Parigi-Nizza di marzo). Presenti anche Vincenzo Nibali. Diego Ulissi, Diego Rosa e Davide Formolo nella truppa azzurra.

Ecco le quote Snai per la vittoria delle Strade Bianche 2020:

Van Der Poel, Mathie 5,00

Alaphilippe, Julian 6,00

Fuglsang, Jakob 8,00

Van Aert, Wout 10

Schachmann, Maximili 12

Sagan, Peter 12

Benoot, Tiesj 15

Kwiatkowski, Michal 18

Pogacar, Tadej 20

Valverde, Alejandro 20

Nibali, Vincenzo 20

Lutsenko, Alexey 20

Stybar, Zdenek 20

Van Avermaet, Greg 25

Wellens, Tim 25

Jungels, Bob 33

Gilbert, Philippe 33

Ciccone, Giulio 33

Teuns, Dylan 33

Clarke, Simon 33

Skujins, Toms 50

Moscon, Gianni 50

Formolo, Davide 50

Garcia Cortina, Ivan 50

Brambilla, Gianluca 50

Woods, Michael 50

Naesen, Olivier 50

Kragh Andersen, Soer 50

Hermans, Quinten 50

Bettiol, Alberto 50

Asgreen, Kasper 50

Ulissi, Diego 75

Kung, Stefan 75

Kreuziger, Roman 75

Hirschi, Marc 75

Faria Da Costa, Rui 75

Valgren, Michael 75

Ballerini, Davide 100

Altro 7,00

