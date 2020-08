Scommesse Ciclismo: l'8 agosto si torna sulle due ruote con la Milano-San Remo 2020. Poker di favoriti: Ewan, Van Aert, Sagan e Van Der Poel

La Milano-San Remo 2020, la classicissima di Primavera, diventa la corsa dell'estate visto che andrà in scena nel caldo del 8 agosto 2020. Vediamo il tracciato, i partecipanti e le quote antepost sui favoriti per la vittoria finale.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Ciclismo che torna in strada l'8 agosto con la Milano-San Remo 2020, dopo aver visto il debutto di questa complicata stagione la settimana scorsa, l'1 agosto con le Strade Bianche in Toscana.

Milano-San Remo 2020, i favoriti al via e le quote antepost

Percorso rivoluzionato per l'edizione 2020 della Milano-San Remo che sembra perfetto per le caratteristiche di Wout van Aert, il belga che ha dominato sullo sterrato senese la settimana scorsa, arrivando in solitaria in Piazza del Campo per la vittoria delle Strade Bianche. Van Aert è tra i favoriti anche questa settimana assieme a Caleb Ewan che da velocista sul lungomare ligure potrebbe dire la sua (l'australiano è già arrivato 2° nell'edizione 2018 vinta da Nibali) ma qui ci sono dubbi sulla sua condizione fisica visto che dalla ripresa non lo abbiamo ancora visto gareggiare a differenza del belga.

Nel gruppo di favoriti troviamo anche Mathieu van der Poel,il capitano dell’Alpecin-Fenix che non è riuscito a dimostrare il meglio alla Strade Bianche a causa di qualche problema meccanico. La sua condizione fisica personale però non è male anche se è al debutto in questa gara. Completa il poker Peter Sagan sempre da tenere sott'occhio visto che corre la Milano-Sanremo per la decima volta in carriera anche se non l'ha mai vinta.

Se volete un nome un pò più a "sorpresa", anche se parliamo di un ciclista notissimo che è subito in seconda fascia nelle lavagne dei bookmakers: Sam Bennet. Sono diversi gli italiani impegnati in questa corsa, su tutti Elia Viviani, Niccolo Bonifazio e Matteo Trentin che si giocano tutti @20 volte la posta, ma c'è anche Vincenzo Nibali @33 che questa gara lo ha già visto trionfare. Ecco le quote antepost di Snai per la vittoria della Milano-San Remo 2020:

Ewan, Caleb 10

Van Aert, Wout 10

Van Der Poel, Mathie 10

Sagan, Peter 10

Gilbert, Philippe 15

Bennett, Sam 15

Gaviria, Fernando 15

Alaphilippe, Julian 15

Bonifazio, Niccolo 20

Trentin, Matteo 20

Viviani, Elia 20

Nizzolo, Giacomo 25

Matthews, Michael 25

Demare, Arnaud 25

Mohoric, Matej 25

Colbrelli, Sonny 25

Kwiatkowski, Michal 33

Roglic, Primoz 33

Naesen, Olivier 33

Kristoff, Alexander 33

Schachmann, Maximili 33

Garcia Cortina, Ivan 33

Nibali, Vincenzo 33

Jakobsen, Fabio 50

Van Avermaet, Greg 50

Pogacar, Tadej 50

Nielsen, Magnus Cort 50

Lutsenko, Alexey 50

Bouhanni, Nacer 50

Valverde, Alejandro 50

Swift, Ben 50

Stybar, Zdenek 75

Bol, Cees 75

Teunissen, Mike 75

Merlier, Tim 100

Clarke, Simon 100

Impey, Daryl 100

Cavendish, Mark 100

Jungels, Bob 100

Haussler, Heinrich 100

Boasson Hagen, Edval 100

Philipsen, Jasper 100

Altro 7,50

