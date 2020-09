Scommesse Ciclismo: Giro d'Italia 2020, è Thomas il grande favorito per la maglia rosa. Inseguono Yates e Nibali

Si avvicina l'inizio della corsa rosa, appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo, anche se ad ottobre è una novità per il Giro d'Italia 2020. Vediamo i favoriti.

Parliamo di Pronostici Ciclismo a pochi giorni dal via del Giro d'Italia 2020 che seguiremo giorno per giorno con analisi e consigli per le scommesse anche sul nostro podcast su YOUTUBE, il Betitaliaweb Daily Show.

Quote Antepost e consigli sul Giro d'Italia 2020

Geraint Thomas il favoritissimo del Giro d'Italia 2020 al via sabato 3 ottobre dalla Sicilia. La vittoria della Maglia Rosa si gioca appena @2.50 per il trentaquattrenne che nelle ultime grandi gare a tappe che ha disputato (Tour de France 2018 e 2019) ha fatto un primo e un secondo posto. Il gallese della Ineos Grenadiers potrà contare sulle tre crono disseminate sul tracciato della corsa rosa e proprio la prima tappa, da Monreale a Palermo è appunto una prova contro il tempo di 15 chilometri, al termine della quale Thomas potrebbe ritrovarsi già in rosa.

Simon Yates (Mitchelton-Scott) e Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) sono gli avversari più accreditati secondo i book, entrambi @5.50 volte la posta. Lo Squalo è apparso in miglioramento domenica scorsa, ai Mondiali di Imola e cerca il tris dopo i successi nel 2013 e 2016. Yates ha vinto la Tirreno-Adriatico due settimane fa.

Jakob Fuglsang (Astana) @6.50 è un altro nome da annoverare tra i papabili (1° al Lombardia e 5° ai Mondiali) che cercherà di sfatare il tabù delle grandi gare (mai sul podio). Subito dietro c'è l'olandese Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) @7.50 che può contare su una grande squadra. In doppia cifra è più staccato il russo Aleksandr Vlasov.

Thomas, Geraint 2,50

Yates, Simon 5,50

Nibali, Vincenzo 5,50

Fuglsang, Jakob 6,50

Kruijswijk, Steven 7,50

Vlasov, Aleksandr 12

Majka, Rafal 25

Kelderman, Wilco 33

Knox, James 50

Almeida, Joao 50

Ciccone, Giulio 50

Woods, Michael 50

Caruso, Damiano 50

Kangert, Tanel 75

Meintjes, Louis 100

Hagen, Carl Fredrik 100

Dennis, Rohan 100

Oomen, Sam 100

Masnada, Fausto 100

Konrad, Patrick 100

Haig, Jack 100

Dombrowski, Joseph 100

Hart, Tao Geoghegan 150

Mcnulty, Brandon 150

Hamilton, Lucas 150

Sagan, Peter 750

Ulissi, Diego 750

Altro 7,50

Seguici anche su TELEGRAM sui canali gratuiti: BAR SPORT WEB, IL PRESIDENTE, BETTING MANIAC, ITALIA TRADING SPORTIVO e TIPSTER DARIUS.