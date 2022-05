Scommesse Ciclismo: prima pausa al Giro d’Italia. Van der Poel in maglia rosa

Quote Giro d’Italia 9 maggio 2022, siamo alla prima pausa del Giro e dopo le tre tappe in terra magiara abbiamo Van der Poel in maglia rosa. Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost sul ciclismo, le prossime tappe e i consigli per le scommesse sul ciclismo. Leggi qui l’articolo di presentazione col programma completo.

Quote Giro d’Italia 9 maggio: si torna nel belpaese con Van der Poel in maglia rosa

A 9 anni dall’ultimo trionfo al Giro d’Italia, nella giornata di domenica Mark Cavendish del Quick-Step Alpha Vinyl Team ha vinto la terza tappa dell’edizione 2022, l’ultima in terra ungherese. Il britannico ha chiuso davanti a tutti la Kaposvar-Balatonfured di 201 km dimostrando la lucidità dei tempi miglior e battendo allo sprint sprint il francese Arnaud Démare e il colombiano Fernando Gaviria. Per Cavendish si tratta del 160° successo in carriera, il 13° nella corsa del nostro Paese: il suo ultimo precedente risale al 26 maggio 2013, 5 tappe vinte in quella edizione cui si aggiungono le 3 del 2012, 2 nel 2011, 3 nel 2009 e 2 nel 2008.

La maglia rosa resta comunque a Mathieu Van der Poel, che si è preso sostanzialmente una tappa “sabbatica” essendo dedicata ai corridori. Mattia Bais, Filippo Tagliani e Samuele Rivi sono letteralmente scappati sin dall’inizio della tappa, per poi essere ripresi a 30 km dall’arrivo. La terza tappa ha segnato anche il primo ritiro, quello di Jan Tratnik, che non si è presentato ai nastri di partenza dopo la caduta nello stage d’apertura.

Prima della terza tappa domenicale, sabato c’era stata la vittoria della crono di Budapest da parte dell’altro britannico, Simon Yates, che aveva chiuso con il crono di 11’50″41 davanti a Van der Poel, che però si era preso la leadership del giro grazie al successo nella première di Visegrad. Quarto l’italiano Matteo Sobrero, campione in carica della cronometro che è attualmente 4° nella classifica generale. È al momento 12°, invece, lo “Squalo” Vincenzo Nibali, che domani è tra gli attesi protagonisti sull’Etna, nella sua Sicilia.

Giro d’Italia 2022: la classifica generale dopo 3 tappe

1 Van der Poel 9:43:50

2 Yates a 11”

3 Dumoulin a 16″

4 Sobrero a 24″

5 Kelderman a 24″

6 Tulett a 24″

7 Foss a 28″

8 Mollema a 28″

9 Bilbao a 29″

10 Schmid a 29″

11 Almeida a 29″

12 Nibali a 30″

13 Porte a 33″

14 Bardet a 35″

15 Carapaz a 35″

Quote Giro d’Italia 9 maggio: il programma della settimana e le tappe

Oggi il Giro d’Italia osserverà un giorno di riposo, dopo di ché domani, martedì 10 maggio, la corsa riprenderà sul nostro territorio. Appuntamento in Sicilia per il primo “tappone” da 166 km che parte da Avola, per passare da Noto, le zone di Pantalica e Vizzini avvicinandosi all’Etna. La salita finale si conclude al Rifugio Sapienza e affronta un percorso simile a quello del 2018: da Ragalna al versante storico di Nicolosi (come nel 2011), fino agli ultimi 14 chilometri.

Mercoledì 11 maggio, invece, si correrà la Catania-Messina di 174 km totali. A metà tappa ci sarà la salita pedalabile di Portella Mandrazzi (circa 20 km al 4%). Partenza dal Duomo di Catania, per attraversare via Etnea con il vulcano sullo sfondo fino alle porte di Taormina, con strade ampie ma al contempo con tante curve. Dopo la Portella Mandrazzi, la tappa prevede una lunga discesa che porta la carovana alla costa nord dell’isola con gli ultimi 70 km su percorso costiero e rettilineo finale di 800 metri con larghezza di 7,5 metri.

Giovedì 12 maggio, invece, andrà in scena la sesta tappa, quella che porterà da Palmi a Scalea /Riviera dei Cedri, in Calabria, per un totale di 192 km. Il percorso si divide tra le province di Reggio Calabria e Cosenza con circa 900 metri di dislivello e nemmeno una curva negli ultimi 5 Km.

Venerdì 13 maggio, poi, appuntamento con la settima tappa, la Diamante-Potenza di 196 km. Si tratta di un percorso molto complicato, il primo con un dislivello importante. Dopo Maratea, la tappa prevede una serie ininterrotta di asperità: dal passo della Colla si va verso Laura per affrontare Monte Sirino. L’ultima salita sarà quella di Sellata, prima dell’arrivo a Potenza, con tante curve e pianura praticamente inesistente.

Il programma del fine settimana

Sabato 14 maggio, la tappa 8 vedrà protagonista la città di Napoli, capitale della Cultura, e sarà lunga in tutto 153 km. Sarà una tappa cittadina molto complessa e che si concluderà nella cornice suggestiva del lungomare, con un arrivo di 900 metri su via Caracciolo.

Domenica 15 maggio, l’ultimo sforzo prima del lunedì di riposo, la Isernia-Blockhaus di 191 km. Si tratta di una delle tappe più impegnative di questa prima fase del giro con ben 5.000 metri di dislivello e un percorso appenninico che sarà atleticamente probante per la forma dei ciclisti.

Tutte le quote del Giro d’Italia

Tappa 4 Giro D Italia 2022

Yates, Simon 12

Almeida, Joao 12

Kamna, Lennard 12

Bilbao, Pello 12

Carapaz, Richard 15

Taaramae, Rein 20

Lopez Moreno, Miguel 20

Valverde, Alejandro 25

Ciccone, Giulio 25

Fortunato, Lorenzo 25

Bardet, Romain 25

Kelderman, Wilco 25

Maglia Rosa Giro D Italia 2022

Carapaz, Richard 2,75

Yates, Simon 3,50

Landa Meana, Mikel 7,50

Almeida, Joao 10

Bardet, Romain 15

Kelderman, Wilco 15

Lopez Moreno, Miguel 15

Nibali, Vincenzo 20

Dumoulin, Tom 20

Classifica Generale Fuga Giro D Italia 22

Bais, Mattia 1,75

Tagliani, Filippo 2,00

Rivi, Samuele 7,50

Classifica Scalatori Giro 2022

Fortunato, Lorenzo 7,50

Martin, Guillaume 7,50

Ciccone, Giulio 10

Yates, Simon 10

Carapaz, Richard 10

Classifica A Punti Giro 2022

Ghirmay, Biniyam 3,50

Cavendish, Mark 3,50

Demare, Arnaud 4,50

Nizzolo, Giacomo 6,50

Gaviria Rendon, Fern 7,50

Van Der Poel, Mathie 7,50

Classifica Giovani Giro 2022

Almeida, Joao 2,00

Foss, Tobias 5,50

Skjelmose Jensen, Ma 10

Sivakov, Pavel 10

Arensman, Thymen 10

Sosa, Ivan Ramiro 10

Tulett, Ben 10

Classifica A Squadre Giro 2022

Bora Hansgrohe 3,50

Ineos Grenadiers 3,50

Bahrain Victorious 5,50

Movistar 7,50

Astana 7,50

Jumbo Visma 7,50

Trek Segafredo 10

