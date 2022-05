Pronostici Giro d’Italia 16 maggio 2022, facciamo il punto della situazione dopo le prime 9 tappe con le quote aggiornate sulla maglia rosa e sugli altri trofei in palio per la corsa italiana. Vediamo anche il programma che ci attende questa settimana.

Pronostici Giro d’Italia 16 maggio: la situazione alla seconda pausa

Il Giro d’Italia osserva oggi il giorno di riposo dopo la nona tappa disputata domenica 15 maggio. Come da previsioni, la Isernia-Blockhaus ha rivoluzionato la classifica generale per via dei 5 Gran Premi della Montagna dove si è messo in mostra Jai Hindley. Il ciclista australiano dopo aver sfiorato il successo finale nel 2020 si conferma nel gruppo dei migliori insieme a Richard Carapaz, Mikel Landa, Romain Bardet, Joao Almeida e Domenico Pozzovivo.

La maglia rosa resta sulle palle di Juan Pedro Lopez che paga però dazio così come Tom Dumoulin, Giulio Ciccone, Simon Yates, Wilco Kelderman, Pello Bilbao e Lennard Kamna, mentre Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde si difendono ancora bene.

Giro d’Italia 2022: la classifica generale

1 Juan Pedro Lopez Perez (TFS) in 37h52’01”

2 Joao Pedro Goncalves Almeida (UAD) +12”

3 Romain Bardet (DSM) +14”

4 Richard Carapaz (IGD) +15”

5 Jai Hindley (BOH) +20”

6 Guillaume Martin (COF) +28”

7 Mikel Landa Meana (TBV) +29”

8 Domenico Pozzovivo (IWG) +54”

9 Emanuel Buchmann (BOH) 1’09”

10 Pello Bilbao Lopez De Armentia (TBV) +1’22”

13 Vincenzo Nibali (AST) +3’04”

Pronostici Giro d’Italia 16 maggio: il programma della settimana

Dopo il lunedì di riposo, la corsa riprenderà martedì con la Pescara-Jesi, di 196 km. Si tratta di una tappa divisa in due parti, la prima pianeggiante lungo la statale adriatica, mentre la seconda è caratterizzata da salite piccole, medie, ma anche veri e propri muri.

Mercoledì 18 maggio si va da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia per un totale di 203 km. Si tratta della seconda tappa più lunga della corsa, ma è una frazione di riposo con dislivello minimo (480 metri) e che sostanzialmente si svolge per intero su strade di pianura. Rettilineo finale di 350 metri con larghezza di 7.

Giovedì 19 maggio si corre da Parma a Genova per un percorso totale di 204 Km. Si tratta di una tappa appenninica impegnativa, con due salite e l’ingresso nel capoluogo ligure che avviene attraverso il nuovo Ponte di San Giorgio. L’arrivo è pianeggiante con gli ultimi 2 km di rettilinei e una sola curva.

Il 20 maggio la carovana del Giro partirà da Sanremo per concludere la tredicesima tappa a Cuneo. Saranno 150 km totali con una sola salita, quella del Colle di Nava (11 km), con parte finale pianeggiante.

Sabato 21 maggio tocca alla Santena-Torino, quattordicesima tappa del Giro. Si tratta di una frazione breve (la più corta se si eccettuano le crono), di 147 km, ma intensa con 3.000 metri di dislivello e due salite con pendenze fino al 20%. L’unica parte pianeggiante è quella iniziale poi si scala il versante di Rivodora di Superga e si entra in un circuito di 36,4 km da percorrere due volte: si scalano la Collina di Superga (5 km con 10% di pendenza e punte del 14%) e il Colle Maddalena (bosco a carreggiata ristretta con pendenze fino al 20%). Il finale è in discesa.

La quindicesima tappa si corre da Rivarolo e arrivo a Cogne dopo 178 km. La frazione ha un dislivello di poco inferiore ai 4.000 metri con tre lunghe salite, l’ultima da oltre 22 km. L’ultima salita, di oltre 22 km, si presenta inizialmente impegnativa, poi diventa un lungo falsopiano fino all’arrivo.

Pronostici Giro d’Italia 16 maggio: le quote aggiornate

Il sogno di Juan Pedro Lopez continua: lo spagnolo indossa la maglia rosa da sei tappe e ha resistito anche sul Blockhaus. All’inizio del Giro, sulla lavagna Snai il nome di Lopez non compariva, tanto che la sua vittoria finale resta molto difficile come testimoniato dalla quota “Altro” che oggi staziona @33.

Richard Carapaz, il favorito numero 1 per arrivare con la maglia rosa a Verona il prossimo 29 maggio, resta a contatto con le primissime posizioni, con soli 15 secondi di ritardo su Lopez. Il trionfo di Carapaz si gioca @2,25 (prima dell’inizio del Giro era a 2,50), seguito da quello di Romain Bardet @4,00 e dalla coppia formata da Joao Almeida e Mikel Landa, entrambi @6,00.

Il primo italiano @66, è Domenico Pozzovivo ottavo a 54 secondi da Lopez. L’australiano Hindley, vincitore sul Blockhaus, è @15.

Nella lavagna per il vincitore della classifica scalatori, invece, in pole position per la maglia azzurra c’è @2,00 l’opzione “Altro” di cui fa parte l’attuale leader Diego Rosa, con il tedesco Lennard Kamna @5,00, mentre in quella a punti (maglia ciclamino) comanda il francese Arnaud Démare @1,85 seguito dall’eritreo Biniam Girmay @2,00, con Marc Cavendish staccatissimo @10.

Il 23enne portoghese Joao Almeida non sembra avere rivali nell’antepost per il miglior giovane del Giro (maglia bianca): è @1,15 con il primo inseguitore, l’olandese Thymen Arensman, @8,00, e Juanpe Lopez @12.

Infine la classifica a squadre, che vede in vetta alle quote antepost la Bora Hansgrohe @1,75, davanti alla Bahrain Victorious @5,00.

Quote Maglia Rosa Giro D Italia 2022

Carapaz, Richard 2,25

Bardet, Romain 4,00

Landa Meana, Mikel 6,00

Almeida, Joao 6,00

Hindley, Jai 15

Buchmann, Emanuel 33

Bilbao, Pello 50

Pozzovivo, Domenico 66

Nibali, Vincenzo 75

Valverde, Alejandro 75

Arensman, Thymen 75

Carthy, Hugh John 100

Yates, Simon 100

Sosa, Ivan Ramiro 100

Martin, Guillaume 100

Porte, Richie 100

Fortunato, Lorenzo 150

Sivakov, Pavel 150

Hirt, Jan 150

Dombrowski, Joseph 250

Hamilton, Lucas 250

Kelderman, Wilco 250

Pedrero Lopez, Anton 250

Formolo, Davide 250

Ciccone, Giulio 250

Oomen, Sam 250

Poels, Wouter 500

Tulett, Ben 500

Mollema, Bauke 500

De La Cruz Melgarejo 500

Gall, Felix 500

Dumoulin, Tom 500

Foss, Tobias 500

Skjelmose Jensen, Ma 500

Valter, Attila 500

Altro 33

Le quote delle altre classifiche

Classifica Scalatori Giro 2022

Kamna, Lennard 5,00

Yates, Simon 10

Ciccone, Giulio 18

Poels, Wouter 18

Mollema, Bauke 20

Carapaz, Richard 20

Nibali, Vincenzo 20

Fortunato, Lorenzo 20

Hindley, Jai 25

Dombrowski, Joseph 25

Classifica A Punti Giro 2022

Demare, Arnaud 1,85

Ghirmay, Biniyam 2,00

Cavendish, Mark 10

Van Der Poel, Mathie 12

Gaviria Rendon, Fern 25

Nizzolo, Giacomo 25

Classifica Giovani Giro 2022

Almeida, Joao 1,15

Arensman, Thymen 8,00

Lopez Perez, Juan Pe 12

Sivakov, Pavel 20

Sosa, Ivan Ramiro 25

Classifica A Squadre Giro 2022

Bora Hansgrohe 1,75

Bahrain Victorious 5,00

Ineos Grenadiers 7,50

Trek Segafredo 10

Wanty Gobert 15

Movistar 15

Jumbo Visma 18

Prossima Tappa

Il Giro riparte martedì con la decima tappa, con partenza da Pescara e arrivo a Jesi e l’ultimo muro previsto a otto chilometri dal traguardo. L’olandese Mathieu Van der Poel, che aveva vinto la prima tappa e indossato la maglia rosa per i primi tre giorni, secondo Snai è il favorito numero uno, @3,75.

Van der Poel mette in fila Girmay @6,00 e la coppia formata da Nielsen e Schmid @12. Ma non sono ovviamente da escludere sorprese, visto che la quota per l’opzione “Altro” è vicinissima a quella di van der Poel, @4,00.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.