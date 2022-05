Pronostici Giro d’Italia 23 maggio 2022, lunedì di pausa in vista dell’ultima settimana della grande corsa a tappe italiana. In maglia rosa c’è Carapaz, andiamo a vedere il punto della situazione, le quote, le nostre analisi, i consigli per le scommesse e il programma completo con le tappe che ci attendono nei prossimi giorni.

Pronostici Giro d’Italia 23 maggio 2022: Carapaz in maglia rosa

Al termine della seconda settimana di tappe al Giro d’Italia, Richard Carapaz rimane in maglia rosa. Il ciclista ecuadoriano della INEOS Grenadiers, già in testa dopo la quattordicesima tappa, ha mantenuto il primato in classifica generale con 7″ su Jai Hindley. La settimana si è conclusa con la vittoria di Giulio Ciccone involatosi sull’ultimo Gran Premio della Montagna.

Giro d’Italia 2022: la classifica generale

1 Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 58h21’28”

2 Jai Hindley (Bora-hansgrohe) +7″

3 Joao Almeida (UAE Team Emirates) +30″

4 Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +59″

5 Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) +1’01”

6 Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) +1’52”

7 Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) +1’58”

8 Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) +2’58”

9 Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) +4’04”

10 Guillaume Martin (Cofidis) +8’02”

Pronostici Giro d’Italia 23 maggio 2022:

Lunedì di riposo. Si torna in sella da martedì con la sedicesima tappa, che da Salò porterà ad Aprica per 202 km totali. Si tratta di uno dei tracciati più impegnativi di questa edizione con un dislivello di 5.250 metri.

Mercoledì 25 maggio, appuntamento con la diciassettesima frazione che da Ponte di Legno porta a Lavarone attraverso 168 km.

Giovedì 26 maggio c’è la 18° tappa, da Borgo Valsugana a Treviso per un totale di 152 km. Previsti attraversamenti cittadini con rotatorie.

Venerdì 27 maggio la 19° tappa è da Marano Lagunare a Santuario di Castelmonte. Una frazione di 177 km, insidiosa e con arrivo in salita.

Sabato 28 maggio c’è la 20° e penultima tappa, i 168 km da Belluno a Marmolada, classico tappone dolomitico, l’ultimo arrivo in salita del Giro 2022. li ultimi 6 km sono caratterizzati da pendenza media del 12% e punte fino al 18% prima del rettilineo finale in piano.

21° tappa domenica 29 maggio quando si chiuderà il Giro a Verona. Si tratta di una frazione a cronometro per 17,4 km con gran finale all’Arena di Verona.

Le quote aggiornate sul Giro 2022

Vincente Maglia Rosa Giro D Italia 2022

Carapaz, Richard 1,75

Hindley, Jai 2,75

Almeida, Joao 7,50

Landa Meana, Mikel 10

Nibali, Vincenzo 10

Buchmann, Emanuel 33

Pozzovivo, Domenico 33

Bilbao, Pello 50

Yates, Simon 100

Team Del Vincente Giro D Italia 2022

Ineos Grenadiers 1,75

Bora Hansgrohe 2,50

Uae Emirates 7,50

Bahrain Victorious 7,50

Astana 10

Wanty Gobert 33

Bikeexchange 75

Quote Classifiche

Classifica Scalatori Giro 2022

Ciccone, Giulio 2,00

Carapaz, Richard 10

Hindley, Jai 10

Kamna, Lennard 10

Mollema, Bauke 15

Yates, Simon 15

Poels, Wouter 25

Classifica A Punti Giro 2022

Demare, Arnaud 1,10

Gaviria Rendon, Fern 6,50

Van Der Poel, Mathie 15

Cavendish, Mark 15

Classifica Generale Fuga Giro D Italia 22

Bais, Mattia 1,25

Tagliani, Filippo 3,50

Rivi, Samuele 25

Classifica Giovani Giro 2022

Almeida, Joao 1,05

Lopez Perez, Juan Pe 10

Buitrago, Santiago 20

Arensman, Thymen 33

Classifica A Squadre Giro 2022

Bora Hansgrohe 1,45

Bahrain Victorious 2,75

Wanty Gobert 10

Trek Segafredo 25

Quote Tappa 16, Ciccone favorito

Gpm Mortirolo Tappa 16 Giro 2022

Ciccone, Giulio 2,75

Bouwman, Koen 5,50

Kamna, Lennard 5,50

Rosa, Diego 10

Yates, Simon 10

Martin, Guillaume 10

Poels, Wouter 10

Mollema, Bauke 15

Carthy, Hugh John 15

Tesfatsion, Natnael 15

Dombrowski, Joseph 15

Fortunato, Lorenzo 20

Hamilton, Lucas 20

Kelderman, Wilco 20

Valverde, Alejandro 25

Formolo, Davide 25

Hindley, Jai 33

Landa Meana, Mikel 33

Nibali, Vincenzo 33

Carapaz, Richard 33

Altro 10

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.