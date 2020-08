Pronostici Ciclismo: Preview Tour de France 2020, i consigli antepost su Maglia Gialla, Maglia Verde e Maglia a Pois

Manca pochissimo all'inizio del Tour de France 2020, la prima grande corsa di Ciclismo da dopo il lockdown. Oggi con Profeta andiamo a vedere le quote antepost e anche i consigli per le scommesse su Maglia Gialla, Maglia Verde e Maglia a Pois.

Parliamo di Pronostici Ciclismo a -2 giorni dal via del Tour de France 2020.

Quote Antepost e consigli sulle maglie del Tour de France 2020

Antepost Maglia Gialla

Sono in ascesa le quotazioni di Thibaut Pinot. Frase che, nell'atto pratico dovrebbe essere al contrario visto che la quota per il francese in realtà scende. Visto i dubbi sui due grandi favoriti, con Roglic che da pochissimo ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione, Pinot da terzo incomodo inizia ad essere papabile per gli scommettitori e non. Occhio sempre alle seconde scelte dei team Ineos e Jumbo, Carapaz e Dumoulin, qualora non dovessero essere pronti i capitani toccherà a loro ed entrambi hanno vinto il Giro d'Italia negli ultimi anni.

Da non sottovalutare Alaphilippe, nonostante non sia apparso in ottima condizione. Gli altri possibili outsiders, a due giorni dall'inizio, sembrano Pogacar e Buchmann, anche se il tedesco non è in perfette condizioni.

Antepost Maglia Verde

Antepost Maglia a Pois

Vediamo tutte le quote di Snai

Quote Antepost Tour De France 2020

Bernal, Egan 3,25

Roglic, Primoz 3,50

Pinot, Thibaut 6,00

Dumoulin, Tom 6,50

Pogacar, Tadej 12

Carapaz, Richard 15

Landa Meana, Mikel 20

Quintana, Nairo 25

Buchmann, Emanuel 33

Alaphilippe, Julian 33

Sivakov, Pavel 33

Martinez, Daniel Fel 33

Lopez Moreno, Miguel 33

Yates, Adam 50

Bardet, Romain 50

Bennett, George 50

Mas Nicolau, Enric 75

Martin, Guillaume 75

Valverde, Alejandro 100

Poels, Wouter 100

Higuita, Sergio Andr 100

Uran, Rigoberto 100

Porte, Richie 100

Mollema, Bauke 100

Chaves Rubio, Johan 150

Gaudu, David 150

Aru, Fabio 150

Latour, Pierre-roger 150

Zakarin, Ilnur 250

Barguil, Warren 250

Martin, Daniel 250

Soler Gimenez, Marc 250

Jungels, Bob 350

Van Garderen, Tejay 350

Izagirre Insausti, J 350

Sagan, Peter 750

Altro 15

Classifica Scalatori Tour De France 2020

Alaphilippe, Julian 4,00

Bardet, Romain 10

De Gendt, Thomas 10

Yates, Adam 12

Barguil, Warren 15

Formolo, Davide 20

Bernal, Egan 25

Quintana, Nairo 25

Rolland, Pierre 25

Pinot, Thibaut 25

Landa Meana, Mikel 25

Roglic, Primoz 25

Nieve Ituralde, Mike 25

Higuita, Sergio Andr 33

De La Cruz Melgarejo 33

Calmejane, Lilian 33

Latour, Pierre-roger 33

Kamna, Lennard 33

Buchmann, Emanuel 33

De Marchi, Alessandr 33

Zakarin, Ilnur 33

Chaves Rubio, Johan 33

Pogacar, Tadej 33

Lopez Moreno, Miguel 33

Caruso, Damiano 50

Poels, Wouter 50

Martinez Poveda, Dan 50

Herrada Lopez, Jesus 50

Edet, Nicolas 50

Benoot, Tiesj 50

Pozzovivo, Domenico 50

Mollema, Bauke 50

Martin, Guillaume 50

Fraile Matarranza, O 50

Carapaz, Richard 50

Kuss, Sepp 50

Sanchez Gil, Luis Le 75

Muhlberger, Gregor 75

Valverde, Alejandro 75

Carthy, Hugh John 75

Aru, Fabio 75

Hirt, Jan 75

Tejada, Harold 75

Bilbao, Pello 75

Mas Nicolau, Enric 75

Altro 5,50

Classifica A Punti Tour De France 2020

Sagan, Peter 1,75

Bennett, Sam 4,00

Van Aert, Wout 6,50

Ewan, Caleb 7,50

Colbrelli, Sonny 12

Nizzolo, Giacomo 15

Coquard, Bryan 20

Viviani, Elia 25

Alaphilippe, Julian 33

Trentin, Matteo 33

Kristoff, Alexander 33

Mezgec, Luka 50

Roglic, Primoz 50

De Gendt, Thomas 50

Bol, Cees 50

Pinot, Thibaut 75

Van Avermaet, Greg 75

Stuyven, Jasper 75

Higuita, Sergio Andr 75

Valverde, Alejandro 100

Greipel, Andre 100

Degenkolb, John 100

Pedersen, Mads 100

Bernal, Egan 100

Pogacar, Tadej 100

Venturini, Clement 150

Boasson Hagen, Edval 150

Gilbert, Philippe 150

Bonifazio, Niccolo 150

Altro 10

Classifica Giovani Tour De France 2020

Bernal, Egan 1,65

Pogacar, Tadej 3,25

Martinez Poveda, Dan 7,50

Sivakov, Pavel 12

Mas Nicolau, Enric 15

Kamna, Lennard 25

Gaudu, David 33

Higuita, Sergio Andr 33

Tejada, Harold 50

Hirschi, Marc 100

Madouas, Valentin 100

Powless, Neilson 150

Cosnefroy, Benoit 150

Eg, Niklas 250

Altro 15

Tappa 1 Tour De France 2020

Ewan, Caleb 3,50

Bennett, Sam 3,50

Van Aert, Wout 6,50

Nizzolo, Giacomo 8,00

Sagan, Peter 10

Bol, Cees 12

Viviani, Elia 15

Mezgec, Luka 25

Coquard, Bryan 25

Kristoff, Alexander 25

Colbrelli, Sonny 25

Trentin, Matteo 33

De Gendt, Thomas 33

Greipel, Andre 50

Bonifazio, Niccolo 50

Alaphilippe, Julian 50

Stuyven, Jasper 50

Theuns, Edward 50

Pedersen, Mads 50

Keukeleire, Jens 100

Van Avermaet, Greg 100

Laporte, Christophe 100

Impey, Daryl 100

Gilbert, Philippe 100

Degenkolb, John 100

Consonni, Simone 100

Walscheid, Maximilia 100

Naesen, Oliver 100

Hofstetter, Hugo 100

Gibbons, Ryan 100

Valverde, Alejandro 100

Stybar, Zdenek 100

Altro 7,50

