Pronostici Ciclismo Tour de France 2020: analisi e scommesse sulla 1° Tappa del 29 agosto 2020

Oggi si parte! Tappa di Nizza che dovrebbe essere adatta, nonostante già le prime ascese, per le ruote veloci. I favoriti dalle quote sono Sam Bennett e Caleb Ewan, con il terzo incomodo il nostro Giacomo Nizzolo, fresco campione Europeo.

Vediamo i pronostici vincenti ciclismo sul Tour de France

Analisi 1° Tappa e consigli Antepost

Fra i due favoriti vediamo meglio Bennett, che ha probabilmente la squadra migliore per questo tipo di tappe. Non possiamo sottolineare la possibilità di vedere un italiano in giallo, con il nostro Nizzolo.

Non potrà contare su una squadra, come quella azzurra, fatta apposta per lui nel campionato europeo dove ha battuto Arnaud Demare, probabilmente il velocista più in forma del periodo e grande assente alla Grand Boucle. Ma l'esperienza del compagno di squadra Boasson Hagen potrà rilevarsi decisiva e può diventare la sua alternativa in casa NTT.

Gli outsiders per oggi sono tantissimi, se dobbiamo fare proprio un nome è d'obbligo quello di Wout Van Aert.

Come quota prima della partenza ci piace quella di Giacomo Nizzolo podio nella tappa 1 che si può giocare @2,25.

Quote antepost

Vi segnaliamo delle quote che ci piaccono ad inizio Tour de France.

💎PICK PREMIUM quota @6.00

💎PICK PREMIUM quota @2,50

💎PICK PREMIUM quota @3.00

💎PICK PREMIUM quota @7,50

Nei prossimi giorni faremo il punto sui velocisti. Seguici anche su TELEGRAM sul canale free de IL PROFETA, il nostro esperto ed appassionato di scommesse sul ciclismo, ma scopri anche gli altri canali di BetItaliaWeb e con cui collaboriamo, come BAR SPORT WEB, IL PRESIDENTE, BETTING MANIAC, ITALIA TRADING SPORTIVO e TIPSTER DARIUS.