Scommesse Tour de France 2022, il primo luglio, dalla Danimarca, inizia la storica corsa a tappe francese. Abbiamo analizzato le quote e il programma con tutte le tappe, come la prima in cui è l’italiano Filippo Ganna il favorito anche se per la maglia gialla è Pogacar a staccare tutti nelle lavagne della vittoria finale. Ecco i nostri pronostici ciclismo.

Scommesse Tour de France 2022: Pogacar favorito anche in questa edizione

L’edizione numero 109 del Tour de France inizia dalla Danimarca. Con la cronometro di 13 chilometri di Copenaghen in programma venerdì 1° luglio parte il lungo viaggio che terminerà domenica 24 con l’arrivo a Parigi. Sulla lavagna Snai, il favorito per la vittoria finale è il campione in carica Tadej Pogacar: il tris dello sloveno (vincitore anche nel 2020) si trova @1,65.

In seconda posizione, prima dell’inizio della Grande Boucle, c’è il secondo classificato del 2021, il danese Jonas Vingegaard @4,50, seguito dal compagno di squadra nel team Jumbo-Visma, l’altro sloveno Primoz Roglic, @5,50. Poi il vuoto, visto che per trovare altri nomi bisogna arrivare a Vlasov, Thomas e Martinez, tutti @20.

Damiano Caruso è il primo italiano @33, mentre Filippo Ganna (che ha comunque la possibilità di vincere tappe, compresa quella a cronometro che aprirà la corsa e dove infatti è favorito, come vedremo dopo) è offerto addirittura @500 per la maglia gialla.

Tadej Pogacar guida anche le quote per la vittoria della classifica degli scalatori @3,50, con Pinot @4,50 e quelle per la classifica di miglior giovane, dove il distacco tra lo sloveno e gli altri è ancora più ampio, visto che Leknessund e Storer sono a 7,50. Per la classifica a punti, infine, il favorito è il belga Van Aert, a 1,60.

Tra le varie quote offerte da Snai, c’è anche quella relativa alla nazionalità del vincitore del Tour: la Slovenia, che può contare su due dei primi tre favoriti, domina a 1,35 seguita dalla Danimarca a 4,25. Un italiano primo a Parigi, invece, vale 25.

Scommesse Tour de France 2022: Il programma completo e le tappe

TAPPA 1 – 1 luglio: Copenaghen – Copenaghen 13,2 km (crono individuale)

TAPPA 2 – 2 luglio: Roskilde – Nyborg 202,5 km

TAPPA 3 – 3 luglio: Vejle – Sønderborg 182 km

4 luglio: riposo

TAPPA 4 – 5 luglio: Dunkerque – Calais 171,5 km

TAPPA 5 – 6 luglio: Lilla – Arenberg “Porte du Hainaut” 154 km

TAPPA 6 – 7 luglio: Binche – Longwy 220 km

TAPPA 7 – 8 luglio: Tomblaine – La Planche des Belles Filles 176,5 km

TAPPA 8 – 9 luglio: Dole – Losanna 186,5 km

TAPPA 9 – 10 luglio: Aigle – Châtel (Portes du Soleil) 193 km

11 luglio: riposo

TAPPA 10 – 12 luglio: Morzine – Megève 148,5 km

TAPPA 11 – 13 luglio: Albertville – Col du Granon (Serre Chevalier) 152 km

TAPPA 12 – 14 luglio: Briançon – Alpe d’Huez 165,5 km

TAPPA 13 – 15 luglio: Le Bourg-d’Oisans – Saint-Étienne 193 km

TAPPA 14 – 16 luglio: Saint-Étienne – Mende 192,5 km

TAPPA 15 – 17 luglio: Rodez – Carcassonne 202,5 km

18 luglio: riposo

TAPPA 16 – 19 luglio: Carcassonne – Foix 178,5 km

TAPPA 17 – 20 luglio: Saint-Gaudens – Peyragudes 130 km

TAPPA 18 – 21 luglio: Lourdes – Hautacam 143,5 km

TAPPA 19 – 22 luglio: Castelnau-Magnoac – Cahors 188,5 km

TAPPA 20 – 23 luglio: Lacapelle-Marival – Rocamadour 40,7 km (crono individuale)

TAPPA 21 – 24 luglio: Paris La Défense Arena – Parigi Campi Elisi 116 km

Quote Tour de France

Vediamo le quote sulla prima tappa e a seguire la top-10 delle quote antepost per la vittoria finale.

