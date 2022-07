Pronostici Tour de France 4 Luglio 2022, vediamo l’aggiornamento della corsa a tappe francese più importante del ciclismo, giunta alla prima pausa. Facciamo il punto della situazione dopo le prime 3 tappe, con le quote che favoriscono sempre Pogacar, ma anche il programma della settimana che ci attende.

Pronostici Tour de France 4 Luglio 2022: la situazione dopo le prime tre tappe

Si è corsa domenica la terza tappa del Tour de France 2022, la Vejle-Sonderborg di 182 chilometri, che chiude la parte della corsa ciclistica francese in Danimarca. A conquistarla l’olandese Dylan Groenewegen (Team BikeExchange) arrivato in volata davanti al duo belga composto da Wout Van Aert (Jumbo Visma) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

Miglior italiano di giornata, Alberto Dainese che chiude al 7° posto, mentre la maglia gialla rimane sulle spalle di Van Aert con sette secondi di vantaggio su Yves Lampaert. Mantiene la terza posizione Tadej Pogacar, che ha un piccolo vantaggio nei confronti dei due diretti avversari, ovvero il danese Jonas Vingegaard (a 8 secondi) e il connazionale Primoz Roglic (a 9 secondi). Perde terreno Damiano Caruso, a causa di una caduta; Mattia Cattaneo è al 14° posto.

TOP-20 CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE

VAN AERT Wout Jumbo-Visma 25 12″ 9:01:17

LAMPAERT Yves Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:07

POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:14

PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 4″ 0:18

VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 0:20

VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:22

ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 0:23

YATES Adam INEOS Grenadiers 0:30

KÜNG Stefan Groupama – FDJ ,,

PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 0:31

MATTHEWS Michael Team BikeExchange – Jayco 0:32

THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe ,,

CATTANEO Mattia Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:37

VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:38

VERMEERSCH Florian Lotto Soudal 0:40

LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 0:43

SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:44

KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 0:46

SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo 0:48

Pronostici Tour de France 4 Luglio 2022: il programma della seconda settimana

Dopo il lunedì di riposo, il Tour de France riprenderà martedì con la quarta tappa che va da Dunkerque a Calais, per un totale di 171,5 km. Si tratta di una frazione ricca di saliscendi con ben 6 Gran Premi della Montagna di quarta categoria. Sono in tanti i corridori che hanno possibilità di vittoria (Wout van Aert su tutti ma attenzione anche a Mathieu Van der Poel, Jasper Stuyven e Thomas Pidcock, Kasper Asgreen, Maximilian Schachmann e Dylan Van Baarle).

Mercoledì andrà in scena la Lilla-Arenberg (Porte Du Hainaut), tappa da 155 km totali. Negli ultimi 80 km abbiamo 11 settori di pavé per un totale di 19,7 km. Il tratto più lungo sarà il numero 5, posto a -30 km e lungo in totale 2,8 km e per l’arrivo occhio agli specialisti delle pietre.

Giovedì sesta tappa, la Binche-Longwy di 220 km. Si tratta della tappa più lunga della corsa, considerata una piccola Liegi-Bastogne-Liegi con quattro salite piuttosto severe. Si tratta di una frazione per corridori esplosivi. L’ultimo precedente di un arrivo di tappa a Longwy risale al 2017 con vittoria di Sagan.

Venerdì 8 luglio si correrà la settima tappa, la Tomblaine-La Super Planche Des Belles Filles di 176 km. Il primo dei cinque arrivi della corsa sarà proprio sulla montagna dei Vosgi. All’arrivo di La Planche si sale sulla pista da sci che ha un fondo sterrato per 7 km all’8,7%. Il tratto finale è quello più duro con una media del 9,5% e punte del 24%.

Sabato 9 luglio il Tour sconfina in Svizzera per la Dole-Losanna di 184 km. Particolarmente atteso l’arrivo allo stadio Olimpico. Si sale da Ouchy, il quartiere di Losanna sul lago Lemano, in 4,8 km al 4,6% medio, ma con punte del 12% a 2 km dall’arrivo. Nello stesso luogo, in passato, si è conclusa una tappa del Giro d’Italia.

La nona tappa si correrà domenica 10 luglio: Aigle-Chatel Les Portes Du Soleil di 193 km. Si tratta del 2° arrivo in salita. Sul Pas de Morgins ci saranno 15,4 km al 6% medio ma con punte del 9%, che termina a 9 km dall’arrivo. Poi una leggera discesa e di nuovo in salita per gli ultimi 4 km. Si tratta della tappa che chiude la prima parte del Tour, che può già emettere alcuni verdetti importanti prima del secondo giorno di riposo previsto per l’11 luglio.

Tutte le quote sul Tour

Iniziamo dalle quote sulla prossima tappa, la quinta, che si correrà domani e dove troviamo Van Aert di poco avanti su Jakobsen ma non c’è un vero favorito assoluto come scrivevamo anche prima. A seguire le quote antepost per la maglia gialla dove rimane al comando delle lavagne il favorito Pogacar, ed anche le quote antepost sulle squadre e per gli altri riconoscimenti.

