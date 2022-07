Pronostici Tour de France 2022, inizia la terza settimana della corsa a tappe francese, la più storica corsa di Ciclismo. Lunedì di pausa prima di iniziare la nuova settimana che andiamo a vedere con il programma ma anche con le quote aggiornate con Tadej Pogacar sempre in maglia gialla e favorito.

Pronostici Tour de France 2022: Tadej Pogacar in maglia gialla

La maglia gialla della classifica generale del Tour de France 2022 resta salda sulle spalle di Tadej Pogacar, arrivato quinto dopo un importante scatto finale. Damiano Caruso chiude a un passo dalla top ten nella tappa domenicale e si trova ora al 14º posto in classifica, mentre Simon Geschke è la nuova maglia a pois.

Non ha preso parte alla nona tappa il francese Guillame Martin, risultato positivo al Covid. Oggi giornata di riposo: si riprende domani, con la Morzine-Megève di 148.5 chilometri.

TOP-20 TOUR DE FRANCE

AČAR Tadej UAE Team Emirates 33:43:44

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:39

3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:17

4 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:25

5 GAUDU David Groupama – FDJ 1:38

6 BARDET Romain Team DSM 1:39

7 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 1:46

8 MAS Enric Movistar Team 1:50

9 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 1:55

10 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 2:13

11 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2:52

12 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 3:12

13 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 3:31

14 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 3:40

15 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 4:58

16 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 5:53

17 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6:39

18 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 6:51

19 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 7:25

20 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 7:48

Pronostici Tour de France 2022: il programma della settimana

Dopo il lunedì di riposo, il Tour de France riprende martedì con la decima tappa, la Morzine-Megève di 148.5 chilometri, una frazione alpina interlocutoria con salite poco impegnative per poter impensierire gli uomini di vetta inclassifica.

Mercoledì undicesima tappa, una delle più impegnative di questo Tour, con i suoi 151,7 chilometri da Albertville a Col du Granon Serre Chevalier. Si inizia con la breve ma spettacolare salita ai Lacets de Montvernier (3,4 km all’8,2% di pendenza), per poi arrivare, negli ultimi 80 chilometri, a un lungo tratto totalmente privo di pianura. L’ultima ascesa verso il Col du Granon misura 11,3 km alla media del 9,2% di pendenza, ma con punte che sfiorano addirittura l’11%.

Giovedì dodicesima tappa, con i 165,1 chilometri da Briançon all’Alpe d’Huez che promettono spettacolo, con tre GPM “hors categorie” in programma. I corridori dovranno affrontare nuovamente il Col du Galibier, ma dal versante opposto rispetto a quello dell’undicesima tappa.

La tredicesima tappa del Tour de France 2022, in programma venerdì 15 luglio, va da Le Bourg d’Oisans a Saint Etienne, per un totale di 192.6 chilometri. Si tratta di una tappa che potrebbe risultare favorevole ai velocisti.

Sabato 16 luglio va in scena la quattordicesima tappa da Saint-Etienne a Mende, di 192,5 chilometri. Una giornata per corridori esplosivi che con ogni probabilità si deciderà sull’ultima ascesa, la Cote de la Croix Neuve, salita intitolata a Laurent Jalabert. Si tratta, infatti, di 3.000 metri al 10,2% di pendenza media, con la vetta posta a 1500 metri dal traguardo.

La quindicesima tappa si correrà domenica 17 luglio, da Rodez a Carcassone, per un totale di 202,5 chilometri. Anche in questo caso è probabile che si tratti di una tappa particolarmente favorevole per i velocisti, con due soli GPM nella frazione.

