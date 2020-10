Scommesse Ciclismo: inizia la Vuelta de Espana 2020. Primoz Roglic favorito dalle quote per la vittoria finale e anche per la prima tappa

Martedì 20 ottobre 2020 non inizia solo la 3a settimana del Giro d'Italia ma anche la prima tappa che apre la Vuelta di Spagna, con i grandi giri a tappe che si accavallano e si corrono in periodi dell'anno anomali per colpa della riprogrammazione in questo difficile 2020.

Oggi parliamo di pronostici vincenti Ciclismo con le quote di Snai sulla corsa spagnola al via dal 20 ottobre.

Vuelta de Espana 2020: Roglic favorito su Dumoulin e Carapaz

Il campione in carica Primoz Roglic è favorito per bissare il titolo alla Vuelta de Espana riscattandosi così dopo la beffa del Tour de France. Sarà una sfida tra Jumbo-Visma e Team Ineos visto che l'avversario principale dello sloveno sarà Tom Dumoulin.

Occhio anche alla coppia britannica formata dal vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz e da Chris Froome mentre Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) più che alla classifica potrebbe puntare alle tappe.



Non va trascurata nemmeno la coppia Movistar composta da Alejandro Valverde, che nel 2019 fu secondo alla Vuelta a 39 anni, ed Enric Mas, autore di un ottimo Tour de France concluso al quinto posto. Ecco le quote antepost per la vittoria finale:

Roglic, Primoz 2,75

Dumoulin, Tom 6,50

Carapaz, Richard 6,50

Mas Nicolau, Enric 7,50

Vlasov, Aleksandr 10

Pinot, Thibaut 15

Valverde, Alejandro 15

Martinez Poveda, Dan 20

Froome, Christopher 20

La prima tappa saranno i 173 chilometri (con 24.2 chilometri in salita) della Irun-Arrate (Eibar). L’Alto de Arrate ospita per la seconda volta un arrivo della Vuelta: la prima volta fu nel 2012, con la vittoria di Alejandro Valverde che si gioca @5.50. Le quote anche qui premiano Primoz Roglic @3 ma tra i due occhio anche a Thibaut Pinot @7.50.