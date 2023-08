Pronostici Vuelta di Spagna 2023. Manca poco alla Vuelta de Espana e non poteva mancare la nostra anteprima con i protagonisti attesi, le quote antepost e i nostri consigli per le scommesse. Puntiamo su Roglic.

Pronostici Vuelta di Spagna 2023: Remco Evenepoel prova a ripetersi

Tra qualche giorno inizia la Vuelta a España 2023 che seguiremo sul nostro sito e sui nostri canali social. Iniziamo con l’anteprima dei protagonisti attesi al via della corsa a tappe spagnola, il terzo Grande Giro stagionale dopo Giro e Tour.

Il campione uscente Remco Evenepoel vuole ripetersi. Trionfatore a Glasgow nella cronometro dei Mondiali, è però da capire la sua condizione nelle grandi montagne, ma ovviamente va diretto verso il bis.

Pronostici Vuelta di Spagna 2023: puntiamo su Roglic

Quest’anno a sfidare Evenepoel c’è una coppia di lusso. La Jumbo-Visma va a caccia della tripletta nei Grandi Giri e schiera i suoi pezzi da novanta: Primoz Roglic, vincitore del Giro d’Italia, e Jonas Vingegaard, campione al Tour de France per il secondo anno di fila. Non è stato ancora chiarito chi sarà il capitano, abbiamo delle certezze sullo stato di forma dello sloveno, meno su quelle del danese che comunque fa davvero paura e va a caccia dell’accoppiata Tour-Vuelta che manca dal 2017 quando ci riuscì Chris Froome.

Questo trio di ciclisti stacca nettamente tutti anche nei favori delle quote, ma occhio anche al padrone di casa Juan Ayuso. Un inizio di stagione non eccellente a livello fisico, ma si è preparato al meglio per l’appuntamento davanti al pubblico amico. È reduce dalla terza piazza del 2022 e vuole migliorarsi, magari provando a far saltare il banco.

FREE PICK ANTEPOST: ROGLIC VINCENTE VUELTA @3.75

Ecco le quote antepost di SNAI per la vittoria finale e di seguito le quote per il Re della Montagna offerte da BET365.

