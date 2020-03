Scommesse Costume e società: David di Donatello, “Il traditore” di Bellocchio favorito per miglior film e miglior regia

Parliamo ancora di scommesse su Costume e società e oggi parliamo di Cinema visto che si avvicinano i David di Donatello, i premi italiani ai migliori film. La cerimonia di assegnazione della 65ª edizione del Festival, inizialmente prevista per il 3 aprile, è stata spostata, per decisione degli organizzatori e della Rai, a venerdì 8 maggio.

Vediamo analisi e Pronostici Costume e società parlando dei David di Donatello 2020 e delle quote proposte da Snai.

Miglior Film ai David di Donatello: Il Traditore domina le lavagne

Già nel 2019 il film "Il Traditore" di Marco Bellocchio ha già fatto incetta di premi e riconoscimenti (se escludiamo il Festival di Cannes) e potrebbe confermarsi anche ai David di Donatello dove è la pellicola nettamente favorita per vincere il Miglior Film. Bellocchio racconta la vicenda del mafioso e poi collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino. Come principale avversario ci sarà “Il primo re”, diretto da Matteo Rovere, un affresco crudo e suggestivo sul mito della fondazione di Roma.

Più indietro il “Pinocchio” di Matteo Garrone che ha però Roberto Benigni nei panni di Geppetto, favorito nelle quote per il Miglior Attore Non Protagonista, in un testa a testa con Lo Cascio di poco dietro. Bellocchio domina anche nelle lavagne per la Miglior Regia sempre in uno scontro diretto con Rovere e il suo Primo Re mentre qui a fare da terzo incomodo non c'è Garrone ma Claudio Giovannesi con “La paranza dei bambini”, adattamento del romanzo scritto da Roberto Saviano. Come Miglior Regista Esordiente è invece un testa a testa tra Igort e Phaim Bhuiyan.

Come Miglior Attrice Protagonista abbiamo la Golino e la Bruni Tedeschi alla pari @2.50 di quota. Più staccata la Caridi. Come Miglior Attrice Non Protagonista ancora la Golino che stacca di poco Garriba e Amato. Ecco tutte le quote su David di Donatello 2020:

Miglior Film

Il Traditore 1,40

Il Primo Re 3,00

Pinocchio 5,00

Martin Eden 12

La Paranza Dei Bambini 12

Miglior Regia

Il Traditore 1,40

Il Primo Re 3,50

La Paranza Dei.. 6,50

Pinocchio 6,50

Martin Eden 10

Miglior Regista Esordiente

Igort 1,65

Phaim Bhuiyan 2,20

Sironi C. 8,00

D Amore M. 8,00

D Agostini L. 8,00

Miglior Attrice Protagonista

Golino V. 2,50

Bruni Tedeschi V 2,50

Caridi L. 6,00

Savino L. 7,50

Ragonese I. 7,50

Trinca J. 7,50

Miglior Attrice Non Protagonista

Golino V. 2,50

Garribba T. 2,75

Amato M. 2,75

Ferzetti A. 6,00

Baldari Calabria 8,00

Miglior Attore Non Protagonista

Benigni R. 1,85

Lo Cascio L. 2,25

Ferracane F. 4,50

Accorsi S. 10

Buccirosso C. 15