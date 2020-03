Pronostici Wrestling: analisi, quote e consigli sulla WWE WrestleMania 36 del 5 aprile 2020

Con il mondo dello sport fermo per l'emergenza Coronavirus, continuano a parlare di eventi più di spettacolo che di sport, ma su cui si potrà scommettere, come per esempio la WrestleMania, 36° edizione dell'evento annuale più importante della WWE.

Vediamo analisi e pronostici sport e spettacolo. Oggi ci occupiamo della WWE WrestleMania 36 che dovrebbe andare normalmente in scena il 5 aprile 2020 nonostante il Covid-19.

Analisi e Pronostici WWE WrestleMania 36

La WrestleMania è l'evento annuale più importante della WWE che ha confermato questo appuntamento il 5 aprile 2020 dal Raymond James Stadium di Tampa Bay. In palio ci sono 4 titoli principali, ecco le sfide da non perdere, con quote e consigli per le scommesse.

Brock Lesnar vs Drew McIntyre – WWE Championship

PICK: MCINTYRE @1.25.

Bill Goldberg vs Roman Reigns – WWE Universal Championship

PICK: REIGNS @1.10

Becky Lynch vs Shayna Baszler – WWE Raw Women’s Championship

PICK: BASZLER @1.57

Rhea Ripley vs Charlotte Flair – NXT Women’s Championship

PICK: FLAIR @2.55