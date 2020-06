Pronostici Share TV: rendimento del +16.21% nel mese di maggio con le scommesse di Darius sulla televisione italiana. Grande inizio anche a giugno

L'emergenza Covid ci ha fatto scoprire nuovi mondi e possibilità di scommesse, su tutti quelle dello Share TV, ovvero le previsioni su quanta gente vedrà un determinato programma della televisione italiana. Il nostro Darius ogni giorno studia i palinsesti e trova le quote migliori, tanto che a maggio ha chiuso con un ROI al +16.21% con questa tipologia di scommessa.

Il mondo delle scommesse è infinito e oggi torniamo a parlare di Pronostici Costume e Societàocietà, e in particolare modo di Share TV.

A maggio ROI del +16.21% per Darius con lo Share TV

Quasi tutti i bookmakers nel periodo di emergenza Covid-19, con quasi tutti gli sport fermi, hanno proposte molte quote e possibilità di scommesse sullo Share TV, ovvero sulle giocate Over/Under e quanta percentuale di Share un determinato Programma TV farà.

Serve avere una buona conoscenza della televisione italiana e saper valutare il valore delle quote, e in questo campo Tipster DARIUS la sa lunga, visto che parliamo sempre di uno scommettitore professionista che da più di 10 anni (e 11 mila pick) è in profitto con un ROI vicino al +4%. Le specialità di Darius sono il Tennis e il Calcio, ma in questo periodo si è lanciato alla grande anche sul lavoro delle scommesse Share TV nel suo canale TELEGRAM PREMIUM, e con risultati davvero incredibili che ci parlano di un ROI +16.21% dopo le prime 66 giocate di questo tipo date nel mese di maggio, oltre ad un buon inizio anche a giugno. Sì, perché nonostante il ritorno del calcio (e si spera anche del tennis prossimamente) il nostro Darius ha trovato una bella gallina dalle uova d'oro nel betting sullo Share TV e continuerà a seguire questa tipologia di giocate.

Per riceverle ogni giorno vi basta iscriversi al canale PREMIUM su TELEGRAM di TIPSTER DARIUS. Contattaci per entrare, anche gratuitamente grazie alle nostre promozioni speciali. Scrivici alla mail: info@betitaliaweb.it o direttamente su TELEGRAM al contatto @pick4bet. Guarda QUI l'archivio storico delle giocate di DARIUS su Calcio e Tennis. Purtroppo non ci sono le giocate sullo Share TV che però archiviamo comunque e vi riportiamo manualmente qui di seguito:

✍🏼RISULTATO MESE DI MAGGIO SHARE TV NEL CANALE TIPSTER DARIUS PREMIUM (44 VINTE 22 PERSE)

RENDIMENTO: +10.70 unità di profitto su 66 investite (+16.21% ROI)

Buono anche l'inizio del mese di giugno dove Darius è andato in cassa il 2 con Over 5,90% @1.82 di Di Martedì che sfonda e fa addirittura il 7.10%, mentre il giorno prima, l'1 giugno, eravamo stati sfortunati con l'Over 8.50% di Otto e Mezzo, una giocata che non entra per un misero 0.03% di Share. Magari sei stato proprio TU a non guardare Lilly Gruber facendoci saltare la giocata. Scherzi a parte, scoprire il mondo delle scommesse sullo Share TV, un mondo molto più ricco ed interessante di quanto potreste pensare, specialmente se vi affidate ad un conoscitore e professionista come DARIUS (entra nel suo canale Telegram FREE se non lo conosci, e inizia a seguire le sue giocate gratuite).