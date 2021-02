Scommesse Cinema: per la prima volta 3 registe donne tra le nomination ai Golden Globe. Chloè Zhao è la grande favorita

Le donne conquistano Hollywood e per la prima volta nella storia 3 registe sono nominate ai Golden Globe 2021, con Chloè Zhao che potrebbe fare il pieno di titoli.

Vediamo analisi e pronostici tv e spettacolo.

3 registe donne in nomination ai Golden Globe 2021

A Hollywood è l'anno delle donne: per la prima volta nella storia, tre registe centrano la nomination ai Golden Globe, in programma domenica 28 febbraio a Los Angeles. Gli analisti di Sisal puntano su Chloè Zhao, autrice e produttrice di "Nomadland", adattamento cinematografico del libro della giornalista Jessica Bruder che racconta la storia di una donna che attraversa gli Stati Uniti sul suo furgone, facendo la conoscenza di altri "nomadi". Il premio alla Miglior regia per l'autrice cinese si gioca @1,25.

"Nomadland", già premiato col Leone d'oro alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, punta al poker nelle categorie principali: sulla lavagna del Miglior film, il premio vola basso @1,75. La statuetta alla Migliore attrice protagonista a Frances McDormand vale @3,50, mentre la quota sale a @7,50 per la Miglior sceneggiatura a Chloe Zhao.



Tra le registe, è più lontana Regina King, al suo esordio in un lungometraggio con "Quella notte a Miami", la pellicola che racconta l'incontro di pugilato del 1964 che consacrò Cassius Clay: la statuetta all'autrice afroamericana vale @16 volte la scommessa.

Nomination alla sua prima regia anche per Emerald Fennell con "Una donna promettente", ultima in lavagna @25 volte la posta. L'autrice britannica è invece tra i favoriti per il premio alla Migliore sceneggiatura @3,50; stessa quota anche per il Golden Globe alla protagonista della pellicola, l'attrice Carey Mulligan.