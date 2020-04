Scommesse Politiche: Donald Trump torna a staccare tutti come favorito alle prossime Presidenziali USA

A un mese di distanza dal nostro ultimo aggiornamento, andiamo a vedere le quote antepost aggiornate sulle prossime Presidenziali USA. Il Coronavirus sembrava aver dato un colpo pesante a Trump che era stato scavalcato da Biden, ma settimana dopo settimana The Donald è tornato a dominare le lavagne.

Vediamo i Pronostici Elezioni Politiche, concentrandoci anche sulla Politica americana. Rispetto al mese scorso, col nostro ultimo aggiornamento, in piena emergenza Covid-19 appena esplosa, le cose erano molto diverse.

Donald Trump torna ad essere il favorito dalle quote

L'iniezione di miliardi di dollari nell'economia e nel tessuto sociale americano, per far fronte all'emergenza del Covid-19, sembra aver dato i suoi frutti, almeno secondo sondaggisti e quotisti che hanno ripreso a favorire Donald Trump @1.80 per la vittoria alle prossime presidenziali. Lo scorso mese, a metà marzo con l'esplosione del Coronavirus anche negli States, e le sottovalutazioni, avevano fatto precipitare Trump nelle quote, scavalcato anche dal principale candidato democratico, Joe Biden, ma da allora le quote si sono tornare ad invertire e ora Biden si gioca @2.25.

In terza posizione sale Andrew Cuomo, il governatore di NY che prima del 18 marzo non era nemmeno in lavagna. Le sue nette dichiarazioni lo avevano portato alla ribalta della stampa e dei bookmakers che lo davano @23 in apertura e il 2 aprile ha toccato la sua quota più bassa @11, una quota che poi si è andata a raffreddare negli ultimi giorni e ora Cuomo è dato @34.

Uscito di scena Bernie Sanders, dietro rimangono solo nomi davvero difficili con quote enormi come l'attuale vice repubblicano, Mike Pence @51, Hillary Clinton @51 che sfidò Trump alle scorse presidenziali perdendo clamorosamente e poi Nikki Haley @151.