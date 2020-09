Scommesse Politiche: Elezioni presidenziali USA, secondo i book Biden vince il primo dibattito e supera Trump nelle quote

Si accende sempre più la campagna elettorale negli States dove è andato in scena il primo dei tre dibattiti tv in vista delle elezioni presidenziali di novembre.

Biden scavalca Trump in quota dopo il primo dibattito

Il presidente uscente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden sono affrontati ieri sera alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (uno degli Stati che saranno determinanti per la vittoria) in quello che molti hanno apostrofato come "Shit Talk". I colpi bassi non sono mancati ma per gli analisti e bookmakers ad uscirne meglio è stato Biden che scavalca Trump @1.65.

Il tycoon si gioca @2.30, una quota che potremmo definire di valore visto che lo scontro è ancora da 50-50. Anche contro la Clinton sembrava in affanno nei sondaggi e secondo analisti e quotisti, ma alla fine Trump ha prevalso a sorpresa e da sfavorito. Chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca? I giochi sono ancora aperti.