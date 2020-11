Scommesse Politiche: Elezioni presidenziali USA, bookmakers e sondaggi dicono Biden ma il 70% degli scommettitori punta su Trump

Siamo alla vigilia delle Elezioni presidenziali USA tra le più importanti di sempre. Il presidente uscente Donald Trump recupera ma rimane dietro 6 punti secondo gli analisti e i bookmaker che favoriscono Biden, ma gli scommettitori la pensano diversamente.

Seguici ogni giorno su Telegram nei nostri canali gratuiti: BAR SPORT WEB, IL PRESIDENTE, BETTING MANIAC, ITALIA TRADING SPORTIVO e TIPSTER DARIUS.

Biden favorito ma gli scommettitori puntano su Trump

Alla vigilia del voto per la Casa Bianca, i sondaggi continuano a dare in testa il candidato democratico Joe Biden ma il presidente uscente Donald Trump sembra rimontare in alcuni Stati-chiave, come Florida e Michigan, in grado di decidere l'esito delle elezioni, e negli ultimi giorni i punti di distacco da Biden sono passati da 10 a 6. Trump era sfavorito anche alla vigilia contro la Clinton nel 2016 (di 3 punti in quel caso), ma poi vinse. Gli scommettitori lo sanno bene e il 70% ha puntato sul successo del candidato repubblicano.

DOVE TROVO LE FREE PICK POLITICHE?

-Canale Telegram BETTING MANIAC

Il nostro Vate ha dato molte idee su chi vincerà nei vari stati chiave in base a sondaggi e valore di quota.

Trump si è lanciato un un tour de force di comizi dell'ultima ora, sperando di bissare la vittoria a sorpresa del 2016. Solo pochi giorni fa, il divario era meno accentuato: il 65% aveva scelto Trump, contro il 35% di Biden. A livello di quote Snai continua però a favorire Biden @1.45 mentre Trump si gioca @2.35.