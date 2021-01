Scommesse Politiche: Renzi apre la crisi, la fine del Conte-bis è quotata @3.70. Donald Trump, i book non credono alla resa

Oggi parliamo di Conte, non di Antonio allenatore dell'Inter (anche lui sotto torchio nelle ultime ore) ma di Giuseppe Conte e di scommesse politiche visto che Renzi sembra aver aperto la crisi. Parliamo anche delle quote su Donald Trump. La sua partecipazione alla cerimonia di insediamento di Joe Biden del 20 gennaio si gioca @17.

Oggi parliamo di Pronostici sulla Politica, sia in Italia con la crisi aperta da Renzi, che negli States dove tiene banco il passaggio di consegne tra Trump e Biden.

Le quote politiche dei bookmakers tra Giuseppe Conte e Donald Trump

Ore decisive per Giuseppe Conte: dopo settimane di tattica, la spallata di Matteo Renzi, con Italia Viva pronta a ritirare le sue ministre, potrebbe aprire la crisi di governo. Un'ipotesi scongiurata dalla maggioranza, con il Movimento 5 Stelle che getta acqua sul fuoco e il PD che prova a mediare, ma alla quale credono i bookmaker internazionali, che hanno aperto le quote sul prossimo leader europeo a lasciare l'incarico. La fine del Conte bis è offerta @3,70, alle spalle della Cancelliera tedesca Angela Merkel, prima @1,22. Più difficile la battuta d'arresto del Governo spagnolo, con il premier Pedro Sanchez @5 volte la scommessa. Nonostante l'emergenza Covid e la Brexit, regge il britannico Boris Johnson, con l'addio che si gioca @6,20, mentre il presidente francese Emmanuel Macron è ultimo @7 volte la posta.

Dagli Stati Uniti nuovi colpi di scena in vista per gli ultimi giorni del mandato di Donald Trump. A poco più di una settimana dalla fatidica data, i bookmaker internazionali non escludono novità a sorpresa dal presidente uscente, alle prese con la richiesta di impeachment presentata dai Democratici e il cui voto è previsto domani. I betting analyst ancora non escludono l'uscita di scena anticipata di Trump e danno a quota @12,50 l'addio del presidente Usa alla Casa Bianca prima del 20 gennaio. Più verosimile la possibilità che il tycoon si auto-conceda la grazia preventiva, che lo proteggerebbe da eventuali indagini federali al termine del mandato: uno scenario dato @2,36 (dal @4,00 dei giorni scorsi), mentre si scende a @1,56 per la grazia concessa ai suoi figli adulti. Molto difficile, invece, la "resa" a Joe Biden, visto che la partecipazione alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio è solo @17,00.