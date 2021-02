Scommesse Politiche: toto-ministri del Governo Draghi. In quota la riconferma di Speranza. I book puntano su Giorgetti, Tajani e Franceschini

Dopo le consultazioni si inizia a parlare di nomi e ministeri per il Governo Draghi. I bookmakers internazionali (in Italia non si può scommettere sulle politiche) premiano Tajani e Franceschini come "nuovi" ministri più la riconferma di Speranza.

Oggi parliamo di Pronostici sulla Politica col toto-ministri del possibile governo Draghi

Chi saranno i ministri del governo Draghi?

Dopo le consultazioni con i partiti, il premier incaricato Mario Draghi incassa il sostegno di Forza Italia e Lega ma non scopre le sue carte in vista dello scioglimento della riserva: oddsdealer.com, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, ha già aperto le scommesse su un ministero per Antonio Tajani, un'ipotesi @1,52 (il "no" è più lontano @2,25).

Ancora più bassa la quota per il leghista Giancarlo Giorgetti: l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è dato @1,21, in vantaggio rispetto a Giulia Bongiorno @4,55 e a Gianmarco Centinaio @9,15.

Tra i 5 Stelle scendono le quotazioni di Luigi Di Maio: l'ingresso nella squadra di governo è lontano @3,02. In quota Dem, invece, potrebbe spuntarla Dario Franceschini, favorito @1,15 su Andrea Orlando @3,02 e Lorenzo Guerini @4,55. Anche Roberto Speranza, attuale ministro della Salute, viene considerato della partita: un posto nel governo Draghi si gioca @1,64.